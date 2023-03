La Asamblea exige al Gobierno central mejoras en Cercanías con reproches entre PP y PSOE por la gestión

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha instado este jueves al Gobierno central a que lleve a cabo mejoras en la red de Cercanías en la región con reproches cruzados entre PP y PSOE por la gestión.

Los 'populares' han llevado a debate una Proposición No de Ley (PNL) con la que buscaban instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que realizase medidas de mejora en los servicios de Cercanías en la Comunidad. La iniciativa ha contado con el apoyo de PP y Vox y con la abstención de los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).

Entre las propuestas, han pedido que se reúna con urgencia la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora; a que las estaciones tengan accesibilidad plena; a que se ejecute el Plan de Acción Urgente en Cercanías Madrid; a que se prolongue de las línea C4 y C5; a que se extienda el servicio a Mejorada del Campo, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte o a que se ejecute el proyecto del Eje Transversal de Cercanías Madrid.

PP INSISTE EN LA "FALTA DE INVERSIONES"

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP Ignacio Catalá ha sostenido que la situación actual del Cercanías, con "un pésimo" servicio, es consecuencia de la "falta de inversiones" del Gobierno, que utilizó "para los pagares con los que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa" el plan de 5.000 presupuestado por el PP.

Asimismo, ha afeado a los socialistas que hayan rechazado el plan de choque contra las averías, cuantificado en 2.000 euros, que el consejero de Transportes, David Pérez, propuso a la ministra del ramo, Raquel Sánchez.

Catalá también ha criticado que los regidores del PSOE no denuncien la situación. "Todos los alcaldes de Madrid cuando tienen que elegir entre Pedro Sánchez y sus vecinos eligen Pedro Sánchez", ha señalado.

PSOE AFEA AL PP QUE NO SE QUEJARAN CON EL GOBIERNO DE RAJOY

A estas palabras ha contestado el parlamentario del PSOE González Pastor, quien ha criticado que el PP no dijese "nada" durante más de 10 años cuando desde el Gobierno central de su mismo signo político "descapitalizó el sistema ferroviario español".

En este sentido, ha hecho hincapié en que cuando la inversión en Madrid era tan pequeña que casi no existía no decían "absolutamente nada" mientras que ahora "hacen ruido". A su parecer, el plan presentado por el PP era "irreal" porque no desgranaba ni proyectos ni inversiones y estaba hecho "pensando que el Power Point lo aguanta todo".

"En nuestra región se están ejecutando por parte del Gobierno de España actuaciones por un valor que multiplica por cuatro todo aquello que el Gobierno de Rajoy dedicaba a las Cercanías de todo el país", ha asegurado.

Por su parte, el parlamentario de Unidas Podemos Agustín Moreno ha defendido que todos coinciden en la importancia que tiene el servicio de Cercanías en un lugar como Madrid así como también en la necesidad de mejorarlo pero ha criticado que se enfoque la cuestión como que todos los problemas se deben "al Gobierno actual". A su parecer, esta iniciativa es "irresponsable" y busca meter "el dedito en el ojo".

La diputada de Más Madrid María Acín cree que esta es una propuesta "partidista" del PP y ha apuntado a que se acercan a este tema como parte de su "precampaña electoral". También ha afeado al PSOE que denunciase la situación del servicio cuando gobernaban los 'populares' y ahora se mantengan en "silencio absoluto". "Los problemas de Cercanías no son nuevos, son consecuencia de la falta de interés e inversión", ha remarcado.

Por último, el parlamentario de Vox Javier Pérez ha sostenido que en Madrid tienen un Cercanías "precario, con falta de inversiones y con muchas necesidades" y ha afeado que el resto de partidos vaya contra el transporte individual pero no quieran mejorar el servicio.