La Asamblea rechaza la modificación del PSOE al incentivo fiscal a extranjeros que lo vinculaba a invertir en Madrid

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado con los votos de PP y Vox la toma en consideración de la modificación del PSOE al incentivo fiscal a extranjeros aprobada en noviembre del pasado año.

Los socialistas pedían cambios en esta rebaja fiscal --conocida como 'Ley Mbappé'-- que permite que se deduzcan un 20% de la cuota autonómica del IRPF aquellos que trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid tras haber estado como mínimo cinco años en el extranjero.

Así, planteaban introducir requisitos como que se invirtiera un 50% del patrimonio exonerado en "sectores estratégicos" de la región, que se comprometieran a crear empleo estable y de calidad, a mantener la inversión de la Comunidad por un periodo mínimo de cinco años o no utilizar estructuras societarias opacas o paraísos fiscales. También sugerían un sistema de auditoría anual de las inversiones realizadas para garantizar los requisitos.

La ley la ha defendido el socialista Fernando Fernández, quien ha cuestionado "qué beneficios" consigue la autonomía con este incentivo fiscal más allá de "la pérdida 60 millones", al entender que este "engendro fiscal" solo está destinado "a los Elon Musk o al sultán de Brunei".

Ha tachado el modelo fiscal de la Comunidad del "sálvame quien pueda" y el "sálvame quien tenga" dirigida al "control por las élites económicas". "Es que es un despropósito sin igual. Y es que además esta ley no tiene tope máximo para la desgravación. Es decir, ese millonario podría invertir lo que a él le dé la gana fuera de nuestro país sin ningún beneficio en la actividad económica o el empleo de nuestra comunidad y no pagar un euro en las arcas madrileñas", ha reprochado.

PP, SOBRE PSOE: "PERSISTENTE EN HACER LAS COSAS MAL"

Frente a ello, el diputado del PP Alonso Bernal ha criticado que el PSOE sea "persistente en hacer las cosas mal", algo que ya demuestran a nivel nacional donde están "gobernando sin que nada funcione". "Yo no sé si ustedes han sufrido un apagón de iniciativas o si no han recuperado la luz que les permita presentar algunas nuevas y no repetirse. Pero si presentan la misma iniciativa que hace quince días, en los que no han cambiado los motivos por los que los rechazamos, pero sí se han hecho más evidentes, no pueden esperar hoy un resultado distinto", ha afirmado.

Así, ha subrayado que su proposición "sigue vulnerando la normativa relativa a las competencias autonómicas en materia fiscal y los procedimientos recogidos en la Ley General Tributaria" ya que propone que un contribuyente que procede del extranjero no pueda aplicar ninguna deducción en el IRPF si no invierten en unos determinados sectores, "lo que no tiene encaje en el ordenamiento constitucional", ha apuntado.

La diputada de Vox Ana Cuartero que ha defendido que es "la hora de los patriotas", los que defienden que "no se puede dar rebajas fiscales a los extranjeros que se niegan a los españoles".

"Decimos que si un inversor chino viene a poner una pyme en Madrid o en Extremadura, no puede ser que tenga mejores deducciones fiscales que un español que levanta todos los días la persiana de su casa. Mientras ustedes, complacientes con todos los sindicatos que se dedican a comer gambas a nuestras costas, están calladitos cuando los socialistas reducen la jornada laboral", ha criticado.

Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Eduardo Gutiérrez considera que es "débil y claramente insuficiente", pero que igualmente la apoyaría al entender que la norma que modifica es "insconstitucional" y parte de la "estafa del tocomocho mediático".

"La competencia de regulación de los regimenes fiscales de las de los no residentes en España, de los impatriados, es competencia estatal", ha expuesto Gutiérrez Benito.