La Asamblea rechaza pedir a la Comunidad que aplique los decretos de vivienda aprobados tras el desahucio de Maricarmen

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado pedir a la Comunidad de Madrid que aplique los reales decretos de vivienda que aprobó el Gobierno de España tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

Se trataba de una Proposición No de Ley registrada por el PSOE en la que se solicitaba también reservar partidas específicas en los Presupuestos de 2027 para ampliar el parque público, financiar ayudas al alquiler y prevenir desahucios.

Reclamaba, asimismo, elevar del 2% al 6% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las compras de viviendas de empresas inmobiliarias que se benefician del tipo reducido, fijar tipos de entre el 10% y el 20% para determinadas operaciones de grandes tenedores o adquisición de múltiples inmuebles y establecer un tipo reducido del 3% para personas que compren su primera vivienda habitual, sujeto a requisitos.

Ha defendido la iniciativa el diputado del PSOE Fernando Fernández, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico que utilice sus competencias para "resolver un problema que está expulsando a miles de madrileños de sus barrios".

"Para el PP siempre hay margen fiscal cuando se trata de beneficiar a quienes más tienen, pero nunca parece haberlo cuando se trata de ayudar a quienes necesitan una vivienda", ha reprochado Fernández Lara.

Frente a ello, ha reivindicado las medidas fiscales adoptadas en el real decreto que contempla "incentivos en el IRPF para determinados alquileres asequibles, deducciones para inquilinos, medidas fiscales y actuaciones para favorecer la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler habitual". "Demuestra que la fiscalidad puede y debe utilizarse para orientar el mercado inmobiliario hacia el interés general", ha rematado.

En cambio, la diputada del PP Paula de las Heras ha defendido que en la Comunidad de Madrid ya están "construyendo, generando oferta y movilizando suelo" en los 179 ayuntamientos evitando el "partidismo" y frente a un Gobierno de España que durante ocho años "no ha hecho absolutamente nada por la vivienda".

Así, ha subrayado que pese a "prometer" el acceso a la vivienda, no han dado ninguna solución y mientras "los jóvenes siguen sin emanciparse y las familias siguen pagando un dineral". "Señorías del PSOE, a este paso, cuando den con la solución, los jóvenes ya no estaremos buscando casa, estaremos buscando una residencia de mayores", ha lanzado, a la vez que ha cargado contra el "buenismo" de los socialistas en esta materia.

MM REIVINDICA LAS MEDIDAS DEL DECRETO

Por Más Madrid ha tomado la palabra Jorge Moruno y ha reivindicado que en materia de vivienda se esté transitando hacia posiciones que se han ido "poniendo encima de la mesa" desde Más Madrid, como la necesidad de aplicar progresividad fiscal en vivienda o los desincentivos a la acumulación de viviendas.

Ha aprovechado su intervención para subrayar la importancia de aumentar la duración de los contratos porque da más "seguridad y estabilidad" habitacional y menos "rotación involuntaria", lo que a su vez implicaría menos subidas de precios porque "los grandes saltos se dan al finalizar el contrato".

La diputada de Vox Beatriz Tejero ha criticado que el decreto de Gobierno no contempla "la construcción de ni una sola vivienda más" además de poner el foco en que cuando el propietario tiene miedo "no alquila", un problema que se "agrava" con esta norma.

Además, ha señalado que se trata de un decreto que el Congreso rechazó y que ahora, una vez disuelto, se quiere sacar adelante con el apoyo de "69 diputados diciendo lo que 350 ya habían rechazado". "Utilizaron como excusa a una vecina de Madrid de 87 años, desahuciada por sus propias leyes y con su Gobierno al frente. Una mujer que merecía respeto y una solución, no un eslogan", ha subrayado.