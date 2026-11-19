Archivo - Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado con los votos de PP y Vox crear un plan autonómico contra el fraude de las horas extras no pagadas y "rechazar la criminalización de las personas trabajadoras" diferenciando el absentismo injustificado del ejercicio de la baja médica y los permisos retribuidos.

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Más Madrid en la que también se pedía medir los riesgos psicosociales de las horas no pagadas y establecer mecanismos autonómicos de protección y asesoramiento para trabajadores que tengan presiones para ir a trabajar enfermos.

Para defenderla ha intervenido el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, quien ha defendido que la baja laboral es, además de un derecho del trabajador, una "forma de proteger a los demás" y no "expandir los virus".

Ha destacado que "no aumenta" el absentismo laboral en España y que, por contra, ascienden las bajas laborales fruto de "problemas de salud mental". "El principal problema de salud mental que están teniendo trabajadores es precisamente por un sobreexfuerzo, por cuestiones de estrés laboral, por cuestiones de sobreexplotación", ha defendido.

Por último, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de querer "humillar a los trabajadores" por sus declaraciones sobre el absentismo y sus críticas a los sindicatos.

PP INSISTE EN QUE EL ABSENTISMO ES UN "PROBLEMA REAL"

Por contra, la 'popular' Alicia Sánchez-Camacho ha tachado la iniciativa de "electoralista" y ha reivindicado que el absentismo laboral es un "problema real y es un problema que hay que atacar" y que "la Comunidad de Madrid está realizando de manera rigurosa".

Ha explicado que el 90% del tejido productivo de la Comunidad de Madrid se compone de microempresas y que cuando el trabajador está enfermo y está en su derecho de coger esa baja, desde el Ejecutivo tienen que "ayudar" para que esas compañías "sigan trabajando" y "ayudar al trabajador en su recuperación médica".

"Y tenemos que también tener en cuenta el sobrecoste que están teniendo las bajas laborales, que suponen más de 59.000 millones de gasto público para este Estado. Y para la Comunidad de Madrid suponen casi 10.000 millones de euros de gasto", ha apostillado.

Sobre las horas extra, ha afirmado que son un "incumplimiento gravísimo del empleador", pero ha indicado que también deben atacarse los "incumplimientos gravísimos del trabajador". "Hay que luchar contra todos los incumplimientos en el ámbito del ordenamiento jurídico laboral, en todos los aspectos", ha sentenciado.

"ENFRENTAR TRABAJADORES Y EMPRESARIOS", SEGÚN VOX

La diputada de Vox Alba Barrero ha afirmado que lo que busca Más Madrid es "enfrentar a trabajadores contra empresarios", aunque aparente "defender a los trabajadores enfermos". "lo preocupante es que intente abordar un problema, un problema sanitario, un problema laboral, un problema económico de enorme trascendencia con muchas acusaciones", ha reprochado.

Barrero ha cuestionado que desde el Ejecutivo regional se haya "criminalizado" a los trabajadores y ha afeado a la formación regionalista tratar a través de esta PNL de construir "un adversario".

Ante las propuestas de un plan autonómico contra el fraude de las horas extra y los mecanismos ante las presiones a los trabajadores ha preguntado a Más Madrid si conocen que existe "una cosa que se llama Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

PSOE: "LOS DERECHOS LABORALES NO SON UN PRIVILEGIO"

En su turno de intervención, la socialista Tatiana Jiménez ha subrayado que "recuperarse cuando un médico te da la baja es un derecho, no es absentismo" y "cobrar cada hora que se trabaja también es un derecho y no pagarla es un fraude".

"Los derechos laborales no son un privilegio ni un obstáculo", ha lanzado la diputada al tiempo que ha acusado al Ejecutivo regional de haber utilizado "insultos, descalificaciones y un lenguaje impropio de una institución" en los sucesivos debates sobre este tema en los últimos meses.

Asimismo, ha destacado que la Comunidad no ha presentado aún el plan contra el absentismo anunciado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región, donde habló sin "los datos correctos" al confundir "bajas médicas con ausencias injustificadas". Ante el aumento de las bajas, ha señalado como una de sus causas el tiempo que tarda en llegar al diagnóstico, empezar el tratamiento y dar rehabilitación.