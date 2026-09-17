Asamblea reclama a Sánchez "reorientar las relaciones con Marruecos" y un Plan de inviolabilidad de la frontera de Ceuta

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves reclamar al Gobierno de España "reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos" y un Plan de inviolabilidad de la frontera de Ceuta como respuesta a la entrada masiva de migrantes de este verano.

Se trataba de una Proposición No de Ley presentada por el PP que ha sido aprobada junto a otra de Vox que también hacía alusión a la crisis migratoria en Ceuta.

La 'popular' incluía además la activación "inmediata" de los procedimientos legales para el "retorno voluntario o la expulsión de todas aquellas personas que accedieron ilegalmente a España". Para ello reclaman que se desplacen "todas las unidades de Extranjería necesarias".

Sobre la relación con Marruecos plantean que se sustente en "principios de respeto, reciprocidad y cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos" y que sea una de "buena vecindad" que "no admita amenazas, presiones ni chantajes".

En materia fronteriza pide activar el despliegue de Frontex y de unidades de intervención rápida además de triaje para la identificación y realización de controles de seguridad.

El Plan de inviolabilidad de Ceuta plantea cuatro ejes. En materia de infraestructuras piden prolongar el perímetro fronterizo mar adentro, comenzando por el espigón del Tarajal, y ejecutar las actuaciones necesarias para impedir nuevas entradas masivas y garantizar el control efectivo de la frontera.

En medios humanos piden refuerzos permanentes de Policía Nacional y Guardia Civil; en tecnología un sistema permanente, integrado y de última generación de vigilancia marítima y en el campo de reformas legales, la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima; y reformar la Ley 12/2009, de 30 de octubre, de asilo.

Asimismo, los 'populares' piden promover en las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento de la situación singular y excepcional de Ceuta y Melilla, con un tratamiento equivalente al que la Unión otorga a sus regiones ultraperiféricas en materia de fondos, fiscalidad y fronteras.

Por último, reclaman un Plan de Reactivación Económica de Ceuta y Melilla para los próximos cinco años en coordinación con las dos ciudades autónomas.

La de Vox, por su parte, pedía reafirmar la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, así como sobre los restantes lugares de soberanía española en el norte de África; así como rechazar "cualquier pretensión de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquier otra plaza" española.

Declarar que la soberanía de las mismas "no puede ser objeto de negociación bilateral", así como rechazar fórmulas compartida o "subterfugios". Se condena, asimismo, las declaraciones del Gobierno marroquí sobre la soberanía española de Ceuta, que se llamen "territorios ocupados" y pedir la convocatoria del embajador de Marruecos en España para una queja formal.

VOX Y PP AFEAN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y HABLAN DE "INVASIÓN"

En el debate parlamentario, el portavoz adjunto de Vox José Antonio Fúster ha cargado contra un Gobierno que ha mostrado a España como una " nación débil, incapaz de expulsar a los invasores, a todos ellos, a todos los invasores y no sólo a los que están en Ceuta".

Entiende que la "traición que hoy pagan los ceutíes" acabarán pagándola "todos los españoles" y ha advertido de que no hay derecho "como hace el traidor" --en referencia a Pedro Sánchez-- a "rendir España ante un vecino hostil que amenaza la soberanía mientras lanza 100.000 invasores".

"No son una cuestión pendiente, ni un conflicto territorial congelado, ni una moneda de cambio por Pegasus. Son España. Y sus habitantes tienen el mismo derecho que nosotros a mirar al futuro sin pedir permiso a Rabat", ha señalado sobre Ceuta y Melilla.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los ceutíes llevan "48 días exigiendo a su gobierno que actúe", "no para agradar a los invasores, sino para protegerles a ellos".

"No fue un error de previsión, fue una renuncia consciente a ejercer la autoridad del Estado para defender la integridad territorial y la soberanía de nuestra nación", ha lanzado en referencia a la entrada masiva de migrantes de este verano.

Ha negado que sean "inmigrantes" o "refugiados", sino que son "invasores" y ha cuestionado "qué clase de refugiados de guerra vuelven voluntariamente a su país tras 24 horas cuando han conseguido salir".

PSOE AFEA LA ACTITUD DE PP Y VOX RESPECTO A LA CRISIS EN CEUTA

Por el PSOE, Tatiana Jiménez ha destacado que se ha vivido una "situación extraordinaria" en Ceuta que ha puesto "a prueba los servicios públicos y a la propia ciudadanía", por lo que ha enviado su apoyo a los servidores públicos de la ciudad.

Al hilo ha reprochado a Vox y PP estar "muy entusiasmados intentando sacar rédito electoral del drama y de las dificultades que se están viviendo en Ceuta y frivolizando y haciendo un uso partidista de una situación extraordinariamente delicada".

Ha destacado que lo que se debatía en esa proposición eran el control de fronteras, la política migratoria y la relación con Marruecos, todas "competencias exclusivas del Estado".

"¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos resolviendo la crisis de Ceuta? ¿Estamos adoptando. medidas sobre la frontera? ¿Estamos modificando la política exterior de España? No. Lo que hacemos es reproducir aquí, en la Asamblea de Madrid, un debate nacional, utilizando esta institución para escenificar una posición política que corresponde defender y debatir en las Cortes Generales", ha zanjado.

MÁS MADRID SEÑALA A MARRUECOS, ISRAEL Y EEUU

Por último, el portavoz adjunto de Más Madrid Emilio Delgado ha señalado a Israel y Estados Unidos por haber "decidido hacer pagar" a España por sus posicionamientos de política exterior, a la "dictadura marroquí" que decide "sacrificar a su propio pueblo para contentar" a las anteriores potencias.

También ha cargado contra una oposición nacional que "está encantada de hacer de tonto útil de los intereses extranjeros de forma permanente" y que buscaba "doblegar a Ceuta, para tensionar a la sociedad española y desgastar al Gobierno de España". Aunque ha reconocido que el Ejecutivo central se ha "equivocado de enfoque político y de gestión de la crisis".

Ha negado, asimismo, que fueran "invasores" porque "los invasores van con uniforme, no van en chanclas y en bañador" y no en un "flotador de Aliexpress". "¿Qué les pasa a ustedes que cuando hay una invasión por medios militares que masacra a decenas de miles de personas viola los derechos humanos y viola a las mujeres que están ahí como no saben identificarlas lo llaman derecho de israel a defenderse", ha contrapuesto Emilio Delgado de cara a la derecha.