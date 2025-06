Asamblea reclama a Sánchez "total transparencia" sobre el apagón e integrar a las CCAA en el grupo de trabajo de Aagesen

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado una iniciativa del PP que reclama al Gobierno de España que ofrezca "total transparencia" sobre las "causas reales" del apagón energético y que representantes de las comunidades autónomas se integren en el grupo de trabajo liderado por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para dilucidar el origen del cero energético.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los 'populares', y con el apoyo de Vox, en la que se pide al Ejecutivo regional que pida a su vez al central estas acciones, además de tratar en las conferencias sectoriales de Asuntos de Seguridad Nacional y de Energía el mantenimiento de servicios públicos en caso de fallo o pérdida de suministro.

También ha reclamado reanudar los trabajos para actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional abierto a las CCAA y que se contemple como "grave amenaza" para la seguridad nacional los apagones y las carencias de suministro.

Para defender esta iniciativa ha intervenido el diputado del PP Rafael Núñez, quien ha criticado que el apagón "cuya causa ocultan" generó un impacto "descomunal" en la economía del país y "dejó inservibles los sistemas de comunicación de todo el país", además de inhabilitar "por completo los sistemas de transporte aéreo y ferroviario de todo el país y también de Portugal" y de "devastar la imagen internacional de España en el exterior".

"Esto no había ocurrido nunca. En esta ocasión el PSOE y Pedro Sánchez no puede culpar ni a la Unión Europea, ni a las comunidades autónomas, ni a la señora (Isabel Díaz) Ayuso. Me temo, señorías, que esta vez están metidos en un buen lío. Porque pasan los días y las empresas, las familias, las aseguradoras, las administradoras, las administraciones, siguen sin saber a quién reclamar", ha criticado.

Por su parte, desde Vox el parlamentario Íñigo Henríquez de Luna ha subrayado que el apagón fue unas de las catástrofes más graves que ha vivido España en materia energética y "no se debió a causas naturales impredecibles. "Pese al apagón informativo, como se ha dicho, yo creo que hoy en día todos tenemos claro que esto fue un incidente absolutamente evitable", ha apostillado.

Así, ha denunciado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez que es "el único y auténtico responsable" de este apagón, además de censurar su "tardía intervención". "Se delata cuando salió inmediatamente para descartar, por supuesto, que el apagón fuera provocado por las renovables, y cargó contra la nuclear diciendo que, lejos de haber sido la solución, fue parte del problema. Por no hablar de esa vomitiva referencia a esa explosión colectiva de solidaridad que convirtió a nuestro país en un edén sin accidentes y sin delincuencia", le ha reprochado.

SOLO BUSCAN "PONER EN CUESTIÓN" AL GOBIERNO, SEGÚN EL PSOE

Por el lado contrario, el socialista Fernando Fernández Lara ha criticado que esta PNL solo busque "poner en cuestión la gestión del Gobierno de la nación" con su teoría "del caos de que nada funciona en este país". Además, ha criticado que sea el PP el que cuestiona la gestión de emergencias realiza en España. "Hay que tener valor despuéss del Madrid Arena y de la dana en Valencia", ha criticado.

Además, ha vuelto a criticar que la solución del Gobierno pase por las centrales nuclear y le ha preguntado "dónde van a plantear la instalación de una central nuclear en la Comunidad". A ello, ha añadido que en la gestión del apagón actuaron "de manera inmediata" los poderes públicos, mientras que en la dana de Valencia los vecinos todavía "no saben dónde estaba el señor (Carlos) Mazón".

Desde Más Madrid, el diputado Emilio Delgado ha criticado que PP quiere hacer "de abogado del lobby de las nucleares" por el apagón. "Llevan meses poniendo encima de la mesa la prolongación de las centrales nucleares más allá de lo que acordaron", la he reprochado.

Así, les ha vuelto a pedir que digan en qué punto de la Comunidad de Madrid implementarían la central nuclear que si son "coherentes y valientes" con esta política, además ha reprochado que intentar generar "artificialmente un clima de caos" con la única intención de "tumbar al Gobierno. "Tienen en su ADN un espíritu golpista que no pueden dejar atrás y utilizan cualquier cosa", ha espetado.