La Asamblea trasladará su apoyo a Venezuela tras los terremotos con una declaración institucional este jueves

El ERICAM realizando labores de rescate en Venezuela con unidades caninas. - EMERGENCIAS 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid trasladará en el Pleno de este jueves su apoyo a Venezuela con una declaración institucional tras los seísmos que sacudieron el norte del país la pasada semana y provocaron más de 1.700 muertos, además de los ciudadanos que aún permanecen desaparecidos.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha tenido lugar este lunes.

Concretamente, según consta en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, se pone el foco en varios asuntos. Por un lado se trasladan las condolencias a las familias de las víctimas en nombre del pueblo madrileño al que representa la Cámara.

"Madrid comparte el sufrimiento de Venezuela como si fuera propio. Nos unen la historia común, el idioma, la cultura y una relación fraterna que perdura a lo largo del tiempo", sostiene la declaración institucional, que ha logrado luz verde de todos los grupos según el 'popular'.

Muestra, asimismo, el compromiso de que el país latinoamericano puede contar "siempre con la Comunidad de Madrid" e insta a todas las administraciones públicas a poner a disposición del pueblo venezolano todo el apoyo tanto para aquellos que están sufriendo "directamente las consecuencias" allí como a los residentes en España.

PETICIÓN DE MÁS MADRID

Por su parte, Más Madrid había propuesto una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedían, entre otros, que el Gobierno autonómico proporcionara apoyo psicológico a familiares y allegados de las personas afectadas por los terremotos que residieran en la región.

La inclusión de esta iniciativa en el Pleno de este jueves ha sido rechazada por la mayoría 'popular' de la Junta de Portavoces. Díaz-Pache ha destacado que esta iniciativa, registrada por Más Madrid el viernes tras los terremotos, no había sido aún calificada por la Mesa de la Asamblea.

"No se puede meter a dos días de un pleno, porque los plazos son otros en esta Asamblea, en el Reglamento, y sobre todo que es una iniciativa sobre los trágicos acontecimientos y los terremotos de Venezuela, que no creemos que sea necesario que nos peleemos", ha sostenido el 'popular', quien ha llamado a un "apoyo unánime".

Considera que la figura de la declaración institucional es "la adecuada" para un Pleno como el de este jueves, que consta únicamente de un punto: la aprobación de la ley del concebido no nacido tras no haberse podido aprobar en el último Pleno, cuando estaba previsto inicialmente.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que se les ha justificado el "bloqueo" de la iniciativa en que "no hay urgencia", algo que ha tachado de "absoluta falta de respeto".

Entiende que si desde el PP no quieren que esta iniciativa pase por la Cámara de Vallecas lo que debería hacer el Ejecutivo regional, a quien estaba dirigida, es aplicar directamente estas medidas de salud mental.

El portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández, por su parte, ha destacado la "tragedia terrible" ocurrida en Venezuela y ha puesto el foco en los ciudadanos que viven en España, especialmente su compañero de bancada Juanjo Marcado que permanece a la espera de conocer el paradero de familiares.

"Pues hemos mostrado nuestro criterio a favor de cualquier iniciativa que ayude a esas personas que tan mal lo están pasando", ha destacado el socialista.