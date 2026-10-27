Asensio (Cámara de Comercio) reivindica a las pyme como "el corazón de la economía real" y "motor" de avance

Archivo - Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha reivindicado a la pequeña y mediana empresa como "el corazón de la economía real" y "motor" de avance.

En un artículo de opinión titulado 'Cuando una pyme avanza, avanza Madrid' publicado con motivo de la entrega de los Premios PYME 2026, el presidente de la institución cameral ha remarcado que estas representan el 99,8 % de las empresas españolas y generan más de dos tercios del empleo.

"Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que una parte esencial de nuestro tejido productivo. Son el corazón de la economía real, el motor que transforma las ideas en proyectos, la iniciativa individual en oportunidades colectivas y el esfuerzo diario en progreso económico y social", ha destacado.

En este sentido, ha destacado que crean oportunidades profesionales, dinamizan nuestros barrios y municipios, sostienen actividades económicas esenciales y contribuyen a la cohesión social. "Su éxito repercute en sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes y en el conjunto de la sociedad", ha alegado al respecto.

Para Asensio, su papel es "especialmente relevante" en una región como la madrileña que destaca "por su dinamismo económico, su capacidad para atraer inversión y su apertura a los mercados internacionales". "Detrás de esa fortaleza existe una amplia red de empresas que compiten cada día, muchas veces desde estructuras reducidas, para ofrecer mejores productos y servicios, incorporar nuevas tecnologías y encontrar oportunidades de crecimiento. Su capacidad de adaptación constituye una de las grandes fortalezas de nuestra economía", ha remarcado.

En este contexto, ha puesto el acento en el esfuerzo que supone mantenerlas activas, en un entorno además como el actual marcado por la incertidumbre y con unos recursos que en muchos casos son limitados. Al hilo, ha recordado que la Cámara prestó apoyo en 2025 a más de empresas a través de nuestras distintas áreas de actuación, y 34.549 empresas recibieron atención a través de nuestros servicios empresariales.

También ha reivindicado el modelo de la Comunidad de Madrid, con "un entorno regulatorio estable, junto a una política fiscal competitiva, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional", lo que favorece que "se creen 80 empresas al día, que se creen uno de cada cuatro empleos que se producen en España y que se genere el 20 % del Producto Interior Bruto estatal".

Finalmente, ha recordado que todo esto debe ir acompasado además de incentivos a la inversión productiva, la innovación, la formación y la incorporación de tecnología para facilitar que las empresas puedan ganar dimensión, mejorar sus procesos y competir en mercados internacionales. Al hilo, ha puesto en valor el trabajo de la institución cameral en formación, digitalización, internacionalización y acceso al conocimiento para mejorar su competitividad.

"Fortalecer a nuestras empresas significa fortalecer la economía de Madrid y ampliar las oportunidades de quienes viven y trabajan en nuestra región", ha remachado Asensio, que ha puesto en valor también la internalización de empresas.