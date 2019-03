Las asignaturas de libre configuración en Primaria incumplen la Ley de LGTBfobia, según un informe de la Comunidad

Publicado 21/03/2019 18:06:13 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Comisión Jurídico Asesora de la Comunidad de Madrid considera que las nuevas asignaturas de configuración autonómica del currículo de Educación Primaria no cumplen con lo dispuestos en la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia.

En concreto, alude a que la legislación autonómica recoge que los contenidos educativos de libre asignación "se garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género".

Al respecto, detalla que en las asignaturas de libre configuración no se aprecia ese requisito y se alude genéricamente al objetivo de fomentar desde la enseñanza la igualdad entre todos los colectivos.

En este informe fechado a mediados de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press y ha adelantado la Cadena Ser, se aconseja a la administración que tenga en cuenta como "consideración esencial" esta falta de adecuación.

Se trata de un análisis sobre el contenido transversal del currículo de Primaria tras una consulta de la propia Consejería de Educación e Investigación sobre la modificación del decreto que fija los contenidos docentes en esta etapa de la enseñanza y, en concreto, sobre las materias Convivencia; Convivencia: Respeto y Tolerancia; y Creatividad y Emprendimiento.

Al respecto, se recuerda que el apartado segundo del decreto establece como una de las finalidades el fomento de "los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social".

En relación a la igualdad entre géneros, este órgano consultivo señala que la normativa regional alude a la importancia de educar en ese sentido para inculcar desde la convicción esta igualdad de derechos y deberes entre sexos.

"Como se ve, el inciso final del apartado transcrito no se conforma con que se incluya en los currículos la igualdad de oportunidades, sino que quiere que la formación de los jóvenes les inculque la convicción de que dicho principio sólo queda garantizado si se comparten los mismos

derechos y deberes. Este designio no ha sido incorporado específicamente

al proyecto de decreto sometido a dictamen", apuntaba el dictamen de la Comisión Jurídico Asesora.

Sobre el asunto la regulación para fomentar la no discriminación del colectivo LGTBI, se alude a que la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid ya informó que, "si bien se hace alguna referencia a la diversidad en general y al diversidad sexo-genérica en particular", el proyecto "no establecía de una manera específica la incorporación de la realidad LGTBI en los términos establecidos en la normativa madrileña".

"Ciertamente, se observa que el proyecto y los contenidos del

currículo de las nuevas asignaturas de configuración autonómica no

cumplen con lo dispuesto en el artículo 31.9 de la Ley 3/2016, de 22 de

julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, y

en el artículo 22.5 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y

Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la

Comunidad de Madrid, por lo que habrá que ajustarse a los mismos".