Asociación Defensor del Paciente pide al Ayuntamiento que intervenga ante botellones y peleas en parque Cerro Almodóvar

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Paciente ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid y al Fiscal de Medio Ambiente que intervenga ante la situación "insoportable" que viven los vecinos de la zona por los botellones, peleas y escándalos que se producen en el parque Cerro Almodóvar.

La asociación dice que se hac3e "insoportable" para los residentes cercanos al parque "no solamente de día, si no en horas en las que no se les deja dormir" y se están produciendo circunstancias que suponen un riesgo de contagio.

Además, han protestado por "el caso omiso que se hace de las reclamaciones de los vecinos" y por ello han pedido la intervención tanto de la Fiscalía como del Consistorio de Madrid "no solo por el peligro para las personas" sino también "por un delito de escándalo público y destrozos de una propiedad privada", además del daño al medio ambiente por la suciedad en este parque que "debe ser protegido" y en el que "no se debe consentir el destrozo que se está haciendo".

Así, la asociación ha solicitado una investigación a causa del "daño que se le hace a la ciudadanía de esta zona". "No ha sido la primera ni será la última denuncia sin intervención que haya servido para nada, por ello les pediríamos que, no solo se les multe, sino que se les haga limpiar y pagar los destrozos que ocasionan", han concluido.