Una asociación ecologista alerta de una "barra libre" de ruido durante la F1 en Madrid

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026 - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de una "barra libre" de ruido durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, al entender que las medidas correctoras previstas no impedirán que durante los entrenamientos y las carreras se superen los niveles acústicas en las viviendas próximas al circuito.

Así lo ha trasladado la entidad en un comunicado después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, asegurase que Madring contará con pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas para reducir las molestias ocasionadas por el ruido durante la F1.

En este sentido, y tras críticas de la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, que alertó de los niveles "escandalosos" de ruido durante las pruebas de Fórmula 3 llevadas a cabo estos días para la homologación del circuito (con una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), según sus propias mediciones), Carabante defendió que los vehículos de F3 hacen más ruido que los de Fórmula 1.

"Resulta contradictorio que el Ayuntamiento asegure que el impacto acústico será menor mientras la propia documentación ambiental reconoce que se superarán los niveles establecidos y que será necesaria una resolución municipal para suspender los índices de calidad acústica", ha manifestado la plataforma.

Más allá de los monoplazas, la organización también pone el foco sobre otras fuentes de ruido vinculadas al Gran Premio, como el público, la megafonía y los helicópteros de producción televisiva, y reclama que se tenga en cuenta el conjunto de las molestias asociadas al evento.

Al respecto del posible exceso del ruido durante el evento y la suspensión de los índices de calidad acústica denunciados por la plataforma, fuentes municipales han indicado a Europa Press que "cuando hay eventos de interés general siempre se hacen exenciones de ruido".

COMUNIDAD DESTACA "LA RENTABILIDAD" DEL GRAN PREMIO DE F1

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha destacado la "rentabilidad" que supondrá para la capital la celebración del Gran Premio de España, que durará "únicamente un fin de semana", por lo que las posibles molestias que pueda producir a los vecinos serán por un breve espacio de tiempo.

"Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito", ha dicho este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha puesto el foco en "la rentabilidad que va a tener la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid con la celebración de ese premio y sobre todo cómo se va a posicionar mundialmente".

En este sentido, el consejero se ha mostrado convencido en cualquier caso de que desde el Ayuntamiento de Madrid se pondrán "todos los medios oportunos para intentar minimizar acústicamente los ruidos que se produzcan durante ese fin de semana".