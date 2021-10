Asociaciones de padres no se oponen a la retirada de mascarillas en el patio pero piden cautela

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de padres de alumnos en la Comunidad de Madrid han aceptado con cautela el anuncio de que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir del próximo lunes. Así lo ha manifestado la representante de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Ángela Sesto, quien ha contextualizado la medida dentro de la flexibilización de las medidas de prevención que se está efectuando en todos los ámbitos de la sociedad.

"Desde ese punto de vista, y entendiendo siempre que esa medida está propuesta en espacios exteriores", ha compartido Sesto, "la valoramos así: estamos tendiendo hacia una nueva normalidad y en esa nueva normalidad los menores no deben de estar excluidos". Sin embargo, desde FAPA han realizado un llamamiento a la prudencia ya que la población infantil no está vacunada y no todos los estudiantes de secundaria han recibido la pauta completa.

Asimismo, desde la Federación de Asociaciones de Padres recuerdan que, a diferencia del año pasado, este curso existe el riesgo de contagio de la variante Delta, más contagiosa y agresiva. Sesto ha enfatizado además que la incidencia, a pesar de haber caído en los últimos meses, todavía se encuentra por encima de 25 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional, y en la Comunidad de Madrid en particular por encima de la media.

Por todos estos motivos desde la FAPA solicitan que "todas estas medidas de relajación" se acompañen de una adaptación de los protocolos sanitarios existentes que se aplican a los centros educativos. En este sentido, la representante de la federación ha denunciado que a un estudiante que ha entrado en contacto con un positivo no se le realiza un test para determinar si es a su vez positivo, sino que se somete a todo el aula a un confinamiento de diez días.

"Si ahora las medidas se van a relajar y, dado que la población -especialmente la infantil- es todavía susceptible de ser contagiada y, por lo tanto, de transmitirlo a otros sectores de la sociedad -sin olvidar que los abuelos en las familias ocupan un lugar fundamental", ha proseguido Sesto, "pensamos que deberían adaptarse esos protocolos sanitarios y garantizar que las nuevas medidas que se van a adoptar no van a tener un impacto negativo en la transmisibilidad del virus".

Por otro lado, preguntada el balance que hace la federación de lo que llevamos de curso, Sesto ha manifestado la dificultad que entraña realizar una valoración objetiva porque carecen de los datos de incidencia, ya que la Comunidad de Madrid no publica esta información. Sin embargo, y en función de los datos recogidos por las asociaciones de padres federadas en la FAPA, la representante ha señalado que la incidencia este curso no supera la del anterior.

"Es importante que tengamos presente que los centros educativos son un reflejo de lo que ocurre fuera", ha indicado, "los protocolos que se estaban llevando a cabo el año pasado demostraron que eran perfectamente válidos y que funcionaban: ahora mismo la incidencia es menor que la del año pasado, luego los centros educativos son un reflejo de esto". Sin embargo, Sesto ha señalado que desde la FAPA tienen constancia de la existencia de algún brote aislado en lo que va de curso debido a la variante Delta.