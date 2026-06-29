Atendidas 14 personas, una en estado grave, tras un incendio en una vivienda en Latina

Incendio en una vivienda del distrito de Latina. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han sido atendidas, una de ellas en estado grave, tras un incendio que se ha originado a primera hora de este lunes en una vivienda situada en el distrito de Latina, ha informado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar en un edificio de cuatro plantas de la calle Salorino. El fuego, que se ha originado en el tercer nivel, ha afectado por completo al piso donde se ha originado el incendio y por humo a otras dos viviendas.

Tanto el piso contiguo como el superior eso han quedado afectadas por el humo. En total, diez dotaciones han extinguido, ventilado y revisado el edificio, con la colaboración de la Policía Municipal, han indicado las mismas fuentes.

Samur-Protección Civil ha trasladado intubado a un varón de más de 30 años al Hospital de la Paz por quemadura inhalatoria. También ha sido enviada a un centro hospitalario, por precaución, una mujer de más de 90 años al haber inhalado humo, pero en principio se encuentra bien.

Las otras 12 personas afectadas por el incendio han sido atendidas por crisis nerviosa e inhalación de humo. Finalmente, han sido dadas de altas en el lugar, han detallado desde Emergencias Madrid.