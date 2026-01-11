Atropellada una mujer de 42 años al cruzar por un lugar indebido en Getafe

Atropello en Getafe. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha sido atropellada por un vehículo al cruzar por una zona indebida en la Avenida Juan Carlos I de la localidad de Getafe, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido alrededor de las 21.30 horas de este sábado. Cuando ha llegado al lugar el equipo médico del Suma 112, la paciente presentaba un traumatismo cráneoencefárico severo.

Sanitarios la han estabilizado y evacuado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Local investiga lo sucedido.