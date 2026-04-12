La Audiencia de Madrid decide este jueves si acumula en una macrocausa los casos por muertes en residencias

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los magistrados deliberarán sobre un recurso de apelación interpuesto contra la decisión que rechazó la acumulación MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo jueves si unifica en una macrocausa las distintas investigaciones judiciales abiertas en la región por la muerte de personas mayores en residencias durante el Covid a raíz de la aplicación de los protocolos de derivación hospitalaria de la Comunidad de Madrid, han informado fuentes jurídicas.

Los magistrados deliberarán sobre un recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que rechazó la acumulación de las diligencias. La resolución de la jueza Isabel Durante, que consideró que no procedía la acumulación, fue impugnada por Marea de Residencias.

Las distintas causas judiciales comparten, según sostienen acusaciones y familiares, un mismo patrón de hechos: la aplicación de protocolos que restringieron el acceso a la atención hospitalaria a personas mayores en función de su grado de dependencia o estado cognitivo.

En este contexto, varias investigaciones señalan como uno de los principales responsables al exdirector de Coordinación Sanitaria Carlos Mur, firmante de algunos de estos documentos. Las querellas coinciden además en calificar jurídicamente los hechos como un posible delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, al considerar que se produjo una exclusión sistemática de determinados pacientes por razones de edad, discapacidad o vulnerabilidad.

La posible unificación de los procedimientos responde a la petición de familiares de las víctimas, asociaciones y Fiscalía, que defienden que una macrocausa permitiría analizar de forma conjunta los hechos y depurar responsabilidades con mayor coherencia.

Sin embargo, una resolución previa de la propia Audiencia madrileña ya se mostró contraria a agrupar los casos al considerar que cada fallecimiento presenta circunstancias particulares, con posibles responsables distintos, lo que justificaría mantener las investigaciones separadas.

La decisión del 16 de abril podría, por tanto, unificar criterios o profundizar en esta fragmentación, con implicaciones directas en la duración, complejidad y alcance de los procesos judiciales.

PROTOCOLOS APLICADOS

El núcleo de las investigaciones gira en torno a los protocolos aprobados durante las primeras semanas de la pandemia, que establecían criterios de exclusión para derivar a hospitales a residentes con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo.

Parte de las causas por las muertes en residencias han sido archivadas, mientras otras continúan en instrucción o han sido reabiertas a instancias de la Fiscalía de Madrid.

Las asociaciones de familiares insisten en que la unificación en una macrocausa permitiría evitar resoluciones contradictorias y ofrecer una respuesta judicial global a lo ocurrido. Por el contrario, quienes se oponen sostienen que la complejidad y diversidad de los casos aconsejan un análisis individualizado.