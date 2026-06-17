La Audiencia ordena a un forense ir al Gómez Ulla para verificar el estado de salud de un acusado del crimen de Getafe

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) - El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la muerte de un hombre de 42 años que recibió un disparo en la cabeza en noviembre de 2021 junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez se ha suspendido este miércoles después de que el tribunal acordara enviar a un médico forense al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para comprobar el estado de salud de uno de los acusados.

La decisión fue adoptada por la Sala tras conocerse que uno de los procesados se encuentra ingresado en dicho centro hospitalario. Ante esta situación, la presidenta del tribunal informó a las partes de que era necesario verificar médicamente si el acusado está en condiciones de continuar asistiendo a las sesiones del juicio.

Con este fin, se ordenó el desplazamiento de un médico forense para evaluar personalmente al acusado y emitir un informe sobre su situación clínica. La medida busca determinar si el ingreso hospitalario impide efectivamente su participación en la vista oral o si puede reanudarse el procedimiento con normalidad.

A la espera de las conclusiones del especialista, el tribunal acordó suspender la sesión hasta este jueves, cuando está previsto que se conozca la valoración forense y se decida sobre la continuación del juicio.

En el proceso se juzga a dos hombres por la muerte de un varón de 42 años que fue hallado gravemente herido en el interior de un vehículo estacionado junto al estadio getafense el 23 de noviembre de 2021. La víctima falleció dos días después en el hospital como consecuencia de un disparo en la cabeza.

La Fiscalía solicita 21 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de asesinato, mientras que las defensas reclaman la absolución al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos.

El juicio continuará una vez que la Audiencia reciba el informe médico encargado al forense desplazado al Gómez Ulla.