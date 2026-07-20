Un autobús interurbano se choca con un árbol en Leganés y deja una docena de heridos leves

Archivo - Autobús de la L1 de Leganés - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un autobús interurbano del Consorcio Regional de Transportes ha perdido el control y ha terminado colisionando contra un árbol esta mañana en las inmediaciones del barrio de Vereda, en Leganés, dejando una docena de heridos leves, dos de los cuales han tenido que se trasladados al hospital.

Los hechos se han producido sobre las 8 horas de este lunes en la isleta de la calle Lugo, cerca de la carretera M-406 que separa el barrio de Vereda del polígono de Butarque, cuando el conductor ha perdido el control del vehículo, ha colisionado con un semáforo y finalmente ha impactado contra un árbol.

Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa112 han acudido a atender la incidencia, si bien los viajeros del autobús no han sufrido heridas graves, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios han atendido a cinco personas heridas leves, teniendo que trasladar al hospital a dos de ellas con dolencias leves derivadas por problemas cervicales.