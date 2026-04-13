Automovilistas solicitan a Almeida suspender el cobro de multas de ZBE hasta conocerse la decisión del Tribunal Supremo

Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la paralización inmediata del cobro de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el pasado 6 de abril, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la admisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.

El pasado mes de marzo, el Pleno de Cibeles aprobaba, con los votos en solitario del PP, la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, año y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021, en concreto, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox.

Según ha señalado AEA en un comunicado, desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 el Consistorio ha impuesto un total de 3.361.751 sanciones, por un importe superior a 650 millones de euros, que podrían quedar sin efecto en caso de que el alto tribunal inadmitiera el recurso.

La asociación ha justificado su petición en "el daño económico que desde hace más de cinco años se está causando a cientos de miles de conductores madrileños", a quienes, a su juicio, se les están cobrando multas de "dudosa legalidad".

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid responde a una "estrategia dilatoria" y no a razones de interés general, con el objetivo de "seguir recaudando". Unas multas que, según ha explicado "luego no quiere devolver argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas".

Ante esta situación, AEA recomienda a los conductores recurrir todas las sanciones y agotar las vías de defensa. Asimismo, respecto a las multas ya pagadas, la organización considera que el Ayuntamiento estaría obligado a "indemnizar a los automovilistas afectados con el mismo importe de lo cobrado".

En este aspecto, preguntado por los medios en una rueda de prensa a finales de año, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, rechazó de plano la devolución de multas en función de la postura del TS, porque "cuando se produjo la infracción la ordenanza estaba vigente".