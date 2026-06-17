Avanza la tramitación de la Autopista Madrileña del Suroeste con más de 40 km para reducir tiempos de desplazamiento

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-4, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la propuesta de adjudicación del contrato para la redacción del estudio de viabilidad técnica de la futura Autopista Madrileña del Suroeste, un nuevo paso en la tramitación de esta infraestructura que contará con más de 40 kilómetros para reducir los tiempos de desplazamiento.

Esta actuación permitirá avanzar en la planificación de una vía concebida para mejorar la movilidad de más de 100.000 vecinos de la región, ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La nueva carretera, con una longitud prevista de más de 41 kilómetros, conectará las carreteras M-503 y M-407 y reforzará las comunicaciones entre el oeste y el sur, facilitando la conexión con grandes ejes como la A-5, la A-6 y la A-4.

La propuesta de adjudicación corresponde al contrato para la elaboración del estudio de viabilidad técnica, un documento clave para definir las características de la infraestructura y evaluar su adecuación antes de avanzar en las siguientes fases de desarrollo del proyecto.

La futura Autopista Madrileña del Suroeste tendrá un impacto directo en la movilidad y la seguridad vial de hasta nueve municipios: Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. El corredor permitirá mejorar la conexión entre estas localidades y su enlace con las principales arterias de la red regional.

Esta actuación forma parte de la estrategia de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red de carreteras autonómicas, con el objetivo de optimizar los desplazamientos entre poblaciones, reducir los tiempos de viaje, incrementar la seguridad vial y favorecer la cohesión territorial.