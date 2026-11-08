Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). La AEMET avisa de la llegada de 'Garoé', séptima borrasca con nombre, que dejará lluvias por toda España esta semana Las p - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Regional (Asem 112) ha alertado del aviso amarillo este lunes por lluvias durante todo el día en las zonas de la sierra, sur, vegas y oeste.

El aviso parte de las predicciones de lluvia realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una previsión que se extenderá desde esta medianoche hasta las 21 horas.

La previsión hace un cálculo de precipitaciones acumuladas en doce horas de hasta 40mm. Desde ASEM112 están informando a ayuntamientos y organismos.