El aviso amarillo por nevadas en la Sierra se extiende hasta el sábado

Archivo - Árboles nevados en el Puerto de Navacerrada - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo hasta el sábado el aviso de nivel amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros.

En concreto, el aviso está activo desde las 12.00 de este viernes y permanecerá hasta las 09.00 horas del sábado día 17. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros. La cota de nieve baja a 900 metros de altitud.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha recomendado "máxima precaución" si se circula por las carreteras de la Sierra, sobre todo aquellos conductores que vayan a usar su vehículo privado.

Asimismo, ha recordado que se aconseja llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno, móvil con la batería cargada, ropa de abrigo, agua y alimentos e informarse del estado de las carreteras antes de emprender el viaje.