Las ayudas a autónomos alcanzarán 38,6 millones en 2027 y arrancarán las enfocadas a bajas por maternidad o incapacidad

Archivo - Escaparate de una tienda de chucherías en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las ayudas a autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid alcanzarán los 38,6 millones de euros en 2027, un 2,4% más que en 2026, y se incorporarán las destinadas a sufragar el coste que estos trabajadores tienen que afrontar a la hora de contratar a un sustituto durante sus bajas por maternidad o paternidad.

Lo recoge el Proyecto de Ley Ley de Presupuestos Generales para 2027, que aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno y que será remitido este jueves a la Asamblea autonómica.

Según han destacado desde el Ejecutivo regional, se cumple una de las medidas anunciadas por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la región de este año, que se aplicaba también a los supuestos de embarazo de riesgo e incapacidad prolongada, de modo que puedan continuar con su actividad. Sus destinatarios son los más de 447.000 trabajadores madrileños por cuenta propia.

Las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico asignan a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 370,2 millones de euros para el próximo año, un 11% más que el anterior, a lo que se suman 717,3 millones para las políticas de empleo, un 2,5% más.

Contemplan, además, que la Tarifa Cero, que abona el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social el primer año de actividad, se ampliará también a los profesionales que, tras alcanzar la edad legal de jubilación, permanezcan en activo y compatibilicen trabajo y pensión. De esta forma, tendrán cubiertas íntegramente sus cuotas durante un periodo de doce meses. Además, se abonará la cuota los primeros 60 días de baja por enfermedad para todos los autónomos madrileños.

Por su parte, los fondos para Industria alcanzarán los 43,8 millones, un 12,9% más, con los que se buscará reforzar el equipamiento y las infraestructuras de estas pymes, pasando de 15 a 19 millones, y la dedicada a la digitalización del sector, que se incrementa un 10%.

Estas cuantías se enmarcan en el Plan Industrial 2026-2030, dotado con 850 millones y 85 medidas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas, generar empleo de calidad y reconocer la contribución del sector servicios a las actividades industriales de alto valor añadido.

MÁS RECURSOS PARA COMERCIOS Y EMPRESAS FAMILIARES

Asimismo, el presupuesto en el área de Comercio aumenta un 18,9%, hasta los 10,9 millones. La modernización de pymes comerciales, artesanas y de servicios recibirá 3,5 millones, un 40% más, y las ferias y campañas municipales crecen un 8,1%, además de mantenerse el apoyo a los establecimientos afectados por obras de titularidad autonómica.

Por otro lado, la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar 2026-2029 movilizará más de 16 millones para fomentar la creación de este tipo de compañías, su mantenimiento y su continuidad cuando no hay un reemplazo definido previsto. Para ello, pondrá en marcha medidas como una plataforma de relevo generacional para empresas sin sucesor o un Kit de Inteligencia Artificial con ayudas de hasta 10.000 euros.