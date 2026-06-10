Las ayudas a entidades que ofrecen formación a desempleados en la Comunidad se elevan hasta los 5,8 millones

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

COLMENAR DE OREJA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles incrementar un 107% las ayudas destinadas a entidades que imparten formación dirigida a personas desempleadas, elevando su dotación de 2,8 a 5,8 millones de euros.

Esta línea de apoyo incorpora, además, el compromiso de los beneficiarios de favorecer la inserción laboral de los participantes, de modo que las empresas vinculadas al programa deberán contratar al menos al 40% de quienes completen con éxito la formación, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo está orientada a organizaciones formativas tanto públicas como privadas y las subvenciones podrán alcanzar hasta 300.000 euros por beneficiario para cubrir los costes asociados a las enseñanzas.

Con esta ampliación motivada por la alta demanda, se podrán desarrollar 75 cursos y talleres en 2026, con capacidad para 1.120 personas que, como requisito, deberán estar inscritas como demandantes de empleo en la región.

Para acceder a estas ayudas, las entidades deberán garantizar que la contratación de los alumnos que completen con éxito las acciones formativas se realizará en los seis meses posteriores a su finalización.

Estos contratos deberán ser indefinidos y tener una vigencia mínima de seis meses cuando se desarrollen a jornada completa, o de nueve meses en el caso de la jornada parcial. Por su parte, en la modalidad de formación en alternancia, el periodo mínimo exigido será de un año a tiempo completo.

Las organizaciones interesadas ya pueden solicitar las ayudas en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.