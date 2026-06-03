Las ayudas por gestación, nacimiento y adopción alcanzan los 125,5 millones en la región

Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles una ampliación de 4,5 millones de euros para reforzar la dotación destinada este año a las ayudas por gestación, nacimiento y adopción.

Con este incremento, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales destinará en 2026 un total de 125,5 millones de euros a esta línea de apoyo a las familias, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

El Ejecutivo autonómico concede una prestación de 500 euros mensuales por cada hijo desde la semana 21 de embarazo hasta que cumple dos años. De este modo, las beneficiarias perciben un total de 14.500 euros a lo largo de los 29 meses de duración de la ayuda. Esta medida se aplica igualmente en los supuestos de adopción.

Desde su puesta en marcha, se han aprobado más de 31.000 prestaciones y se han destinado más de 356,6 millones de euros para apoyar la maternidad, la paternidad y el fomento de la natalidad.

Esta iniciativa forma parte de las 80 medidas incluidas en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26, dotada con un presupuesto global de 4.800 millones de euros.

Actualmente, cerca del 90% de sus objetivos ya se han cumplido y el resto se encuentran en fase de ejecución. Desde el 1 de enero de 2022, el Gobierno regional concede ayudas económicas de 500 euros por bebé para madres menores de 30 años.

La natalidad en la Comunidad de Madrid creció un 3,3% en 2025 con respecto al año anterior, lo que la sitúa como la primera región en el ranking de incrementos, por delante de la media nacional (+1%), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En total, el pasado año se registraron 52.450 nacimientos en la Comunidad de Madrid.