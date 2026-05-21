Ayuntamiento está "abierto a estudiar la viabilidad técnica" de una gran noria aunque no hay propuesta formal alguna

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está "abierto a estudiar la viabilidad técnica" de una gran noria aunque no haya recibido propuesta formal alguna, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles.

Carabante ha contestado así después de que el diario 'El Mundo' haya publicado que "la noria vertical más grande del mundo mira hacia las Cuatro Torres", con una inversión de 300 millones de euros y 260 metros de altura de la mano de un proyecto impulsado por Madrid Foro Empresarial a financiar por un grupo inversor de capital español, una vez que queda aparcada la idea de ubicarla en el parque Tierno Galván.

"No se ha presentado formalmente ningún proyecto de instalación de noria en ninguna parte de la ciudad de Madrid. Es un asunto recurrente, se han estudiado distintas ubicaciones porque ha habido distintas pretensiones, pero ninguna propuesta oficial tampoco", ha indicado el delegado.

También ha recordado que hace algunos meses se reunió con algunos de los promotores que le explicaron este proyecto. "Lo que les dijimos es que el Ayuntamiento de Madrid está abierto a estudiar la viabilidad técnica y la posibilidad de la instalación pero no tenemos todavía la iniciativa formalmente presentada al Ayuntamiento de Madrid y no hemos avanzado prácticamente nada", ha aclarado.