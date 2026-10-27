El Ayuntamiento abre este miércoles las inscripciones para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes

Archivo - El Rey Gaspar durante la Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). Esta cabalgata está formada por más de 1500 personas que realizan el recorrido desde el paseo de la Castellana a la plaza de Cibeles. El lema de la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abrirá este miércoles a las 11 horas en la web oficial navidadmadrid.com el proceso de inscripción para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes del 5 de enero.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los voluntarios tendrán la posibilidad de formar parte de la comitiva que acompañará a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la capital.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán con antelación por correo electrónico a los inscritos.