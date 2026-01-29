El Ayuntamiento abre el programa de patrocinios privados para rehabilitar el estanque del Retiro o apoyar San Isidro

Archivo - Visitantes de la Pradera de San Isidro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado el programa anual de patrocinios privados de la ciudad para colaborar, por ejemplo, en la rehabilitación del estanque del Retiro, la fuente de Cibeles, las fiestas de San Isidro, Veranos de la Villa o la programación navideña.

"Lo que hacemos es ofrecer la posibilidad a entidades privadas de colaborar con la ciudad en distintos ámbitos de la actuación municipal, como la promoción turística y comercial, los deportes, la cultura, los festejos, la restauración de entornos urbanos, edificios y monumentos o también la mejora o creación de instalaciones", ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En total se ofrecen 51 activos a patrocinar agrupados en cuatro líneas estratégicas que contribuyen a reforzar esa proyección pública de la ciudad: cultura y turismo; deporte y salud; sostenibilidad e innovación y Madrid ciudad inclusiva.