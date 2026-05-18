El Ayuntamiento abrirá dos nuevos Centros de Atención a la Infancia para reforzar la protección de menores en riesgo

Imagen de archivo de un Centro Municipal de Atención a la Infancia - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en diciembre dos nuevos Centros de Atención a la Infancia (CAI), que se sumarán a los 12 existentes, ampliando la red a un total de 14 recursos destinados a la intervención social con menores de entre 0 y 17 años en situación de riesgo social grave o desamparo y sus familias.

Así lo ha trasladado el Consistorio en un comunicado después de la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, donde la concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Lima ha llevado una iniciativa en la que advierte sobre retrasos en la contratación de los Centros de Atención a la Infancia.

Según ha informado el Área que dirige el delegado José Fernández, uno de los nuevos centros estará especializado en la declaración de riesgo de los menores, cumpliendo con la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Este CAI centralizará la tramitación de la resolución administrativa que recoge la situación de riesgo del menor y las medidas de intervención necesarias, y contará exclusivamente con personal funcionario que actualmente presta servicio en los CAI 1, 2 y 3, que mantendrán el mismo puesto que ocupan ahora.

Por otro lado, el CAI 13 permitirá repartir la carga asistencial del CAI 4, que actualmente concentra el mayor volumen de trabajo en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Con la reorganización, el CAI 4 continuará atendiendo a familias de Puente de Vallecas, mientras que el nuevo CAI 13 asumirá la intervención en Villa de Vallecas, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil y completo.

Los CAI mantendrán sus funciones habituales, que incluyen la atención individualizada a menores en situación de riesgo o desamparo, el seguimiento de acogimientos familiares, acciones de prevención del maltrato infantil y soporte técnico a otros recursos y profesionales.

El Ayuntamiento también ha anunciado que el nuevo contrato de gestión de los CAI incluirá un aumento de profesionales y la incorporación del personal actualmente adscrito al programa de atención a la infancia en el entorno familiar, ampliando así la capacidad del servicio.

EL PSOE PREGUNTA POR LOS CAI EN LA COMISIÓN

Precisamente, los CAI han sido protagonistas este lunes en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en la que la concejala del PSOE Ana Lima advertía que la red de CAI no ha crecido desde el año 2017: "Ningún centro nuevo, ningún profesional más. La misma red de hace casi una década para una población infantil con necesidades de atención cada día más complicada".

La socialista ha criticado además la "privatización" de estos servicios y ha subrayado que, según la Ley de Protección a la Infancia, los servicios de atención directa deberían estar garantizados por personal público y funcionario, dado que afectan a derechos fundamentales.

"Cuando se tocan los derechos fundamentales de los niños y niñas y de sus familias, deberían ser funcionarios públicos los que trabajaran con ellos. Las familias y los profesionales no merecen dilaciones, ni incertidumbres, ni silencios", ha señalado.

Por su parte, el director general de Familia e Infancia, Javier Gardón, ha asegurado durante su respuesta que los CAI de gestión directa no están en riesgo y que se sigue "exclusivamente el procedimiento legalmente establecido".

Gardón ha explicado además que los pliegos actuales, aprobados el 12 de mayo de 2023, permiten una duración de 12 meses prorrogables por 24 más, con finalización de los contratos prevista para el 30 de noviembre de 2026, y que el Programa de Atención a la Infancia y al Entorno Familiar también tiene contratos prorrogables con la misma fecha de vencimiento.

En cuanto a la nueva competencia de declaración de riesgo de menores, Gardón ha subrayado que se trata de un procedimiento totalmente garantista, que requiere una resolución motivada, comunicación con la Fiscalía y con la Comisión de Protección de la Comunidad de Madrid, y será desarrollado exclusivamente por funcionarios.

Además, ha señalado que este procedimiento permitirá ampliar y mejorar la red de CAI, incorporando más profesionales y procedimientos para garantizar la mejor asistencia a menores en situación de riesgo social grave o desamparo.

A lo largo de 2025, los CAI realizaron una intervención social individualizada con un total de 31.314 personas, pertenecientes a 7.922 familias, según traslada el Ayuntamiento. Los servicios más demandados fueron acompañamiento y supervisión, tratamientos familiares especializados y asesoramiento técnico a profesionales.

Desde su creación en 1988, los CAI se han consolidado como un recurso clave en la protección de menores, con un 83% de los usuarios que se declaran "muy satisfechos" con el servicio, otorgándole puntuaciones entre 8 y 10 sobre 10.