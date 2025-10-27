Ayuntamiento achaca descarrilamiento en Cercanías a la "falta de inversión" y critica la "incompetencia" del Gobierno

Archivo - Archivo.- El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha reprochado este lunes al Gobierno de España su "incompetencia" en la gestión de Cercanías, un problema "de seguridad", y ha achacado el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares a la "falta de inversión".

"Llevamos tiempo avisando: la incompetencia de Sánchez y Puente en la gestión de Cercanías no es una cuestión de puntualidad. Es un problema de seguridad", ha apuntado Carabante en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

El delegado de Movilidad se ha referido así al descarrilamiento de un tren de Cercanías la tarde de este lunes en las inmediaciones de la estación de Cercanías de San Fernando de Henares y que se ha saldado con seis pasajeros heridos.

Según ha subrayado Carabante, "la falta de inversión" en la red de Cercanías de Madrid, gestionada por Renfe, ha provocado el descarrilamiento con heridos, una cuestión que, ha remarcado, "es responsabilidad" del Ejecutivo central.