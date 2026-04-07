El Ayuntamiento activa la oficina de acompañamiento a familias con menores con discapacidad, única en España

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , en la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS), un "lugar de esperanza y de confianza", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y "único en España" que ofrece apoyo y asesoramiento a familias con menores con afectación en el desarrollo o discapacidad diagnosticada desde la gestación hasta los 6 años.

Hasta el momento ya ha atendido a 39 familias desde que abriera en fase inicial de implantación el pasado diciembre en sus instalaciones del número 45 de la calle Alcalá, compartiendo sede con las áreas de Economía, Innovación y Hacienda y de Obras y Equipamientos, en un servicio gestionado mano a mano con la Fundación Juan XXIII.

Acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, Almeida ha inaugurado este recurso pionero integrado en el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-2029, dotado con 1.275 millones de euros.

A través de la OIFAMDIS, el Ayuntamiento de Madrid proporciona a las familias información acerca de los requisitos de acceso a servicios y ayudas sociales tanto de titularidad pública como privada.

Además apoya a los usuarios en la tramitación de solicitudes de prestaciones en línea o de forma presencial y les facilita asistencia tecnológica en cuestiones como la gestión de los sistemas de identificación electrónica y manejo de aplicaciones.

Funciona igualmente como enlace entre las familias y las entidades sociales especializadas en la atención y acompañamiento a menores con discapacidad. De hecho, está gestionado por la Fundación Juan XXIII, con 60 años de trayectoria en la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, especialmente de personas con discapacidad intelectual.

RECURSO "ESENCIAL" Y "APUESTA POR LA VIDA"

La oficina da cobertura a los 21 distritos y está operativa de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El servicio lo presta una trabajadora social que atiende de forma presencial, telefónica y por correo electrónico, adaptándose a las necesidades de las familias. Los usuarios pueden dirigirse al recurso por iniciativa propia, con cita previa preferiblemente, o por derivación de cualquier entidad pública o privada.

Las instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida y están dotadas con bucle de inducción magnética para facilitar la asistencia a personas con discapacidad auditiva. Además, se ofrece atención en lengua de signos.

Almeida ha calificado este recurso de "esencial" y "único en España" ante el "principal reto" que tiene la sociedad, el demográfico. "Para nosotros es especialmente importante porque somos conscientes perfectamente de la necesidad de las mujeres cuando tienen que llevar un embarazo adelante de sentirse tanto informadas como acompañadas", ha recalcado.

La oficina es una "apuesta por la vida desde el Ayuntamiento de Madrid" mediante el acompañamiento y la información. "Somos conscientes de las dificultades que tiene un embarazo y de las dificultades cuando se detecta una discapacidad y, por tanto, también del shock que pueden sufrir en un momento dado los padres como consecuencia de esa discapacidad", ha indicado el primer edil.

"PUEDEN CONTAR CON NOSOTROS PARA LLEVAR ADELANTE ESE EMBARAZO"

Almeida se ha dirigido a las familias asegurándolas que "el Ayuntamiento de Madrid va a estar a su lado, que les va a acompañar". "El Ayuntamiento de Madrid les quiere decir que pueden contar con nosotros para llevar adelante ese embarazo y para que esa vida pueda también tener las mejores condiciones. Y esto parte también de una convicción, de que somos una ciudad de inclusión, en la que cabemos todos y en la que todos tenemos que tener la capacidad de disfrutar en igualdad de condiciones", ha trasladado.

Ya han sido atendidas 39 familias, cuyas demandas más frecuentes han sido la atención temprana, la valoración de discapacidad y de dependencia o el apoyo en la solicitud de ayudas. Desde diciembre se han mantenido reuniones con entidades, con la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y con la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental, entre otras, para dar a conocer el recurso y establecer los cauces de derivación de casos.

La oficina es una de las medidas del Plan de Natalidad, con gran parte de sus iniciativas ya en marcha como la concesión de ayudas directas por nacimiento o adopción de 500, 750 y 1.000 euros, la construcción de nuevas escuelas infantiles, el aumento del presupuesto de la beca infantil plus hasta alcanzará los 6,9 millones de euros o la apertura del octavo Centro de Apoyo a las Familias (CAF 8).