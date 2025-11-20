Ayuntamiento advierte de que "no será la última" vez que se borre bandera republicana de Las Cruces porque "no es legal"

Archivo - La bandera republicana pintada en el graderío del parque de Las Cruces, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). Una enorme bandera republicana ha sido repintada en el graderío del estanque del parque de Las Cruces, que hace de frontera entre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha advertido de que "no será la última" vez que se borre la bandera republicana pintada en la gradería del parque de Las Cruces, en Carabanchel, porque "no es legal, no es una actuación legal".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha rechazado que haya habido intencionalidad alguna en el borrado de la pintada, a 24 horas del 50 aniversario de la muerte de Franco. "No es la primera vez ni será la última: tantas veces como vuelvan a pintar una bandera que no es legal, que no es una actuación legal pues lógicamente el Ayuntamiento actuará", ha afirmado.

La también portavoz municipal ha instado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno a preguntarse "quién está incumpliendo la legislación, quién está haciendo esa actuación de manera repetitiva".

"No tiene que ver nada con fechas concretas sino que es una actuación que ha sucedido en varias ocasiones porque es una actuación (la pintada de la bandera republicana) que no es legal y ante la cual el Ayuntamiento tiene que actuar", ha argumentado.