Ayuntamiento de Alcorcón denuncia ante la Comunidad movimientos de tierras y actuaciones sin permiso en fincas del norte

Zona de Ventorro del Cano, en Alcorcón, tras la retirada de residuos y vertidos junto a movimientos de tierras sin orden del Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón ha denunciado ante la Comunidad de Madrid la situación de algunas fincas privadas situadas el entorno de Ventorro del Cano, en el norte de la ciudad, donde se han detectado movimientos de tierra, la eliminación de cubierta vegetal y actuaciones sobre terrenos con residuos sin orden del Consistorio.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente de Alcorcón han recordado en un comunicado que los servicios municipales detectaron a comienzos de año "importantes acopios de residuos" en fincas privadas, y como consecuencia tramitó las correspondientes órdenes de ejecución requiriendo a los propietarios la retirada de los residuos.

Sin embargo, las actuaciones finalmente llevadas a cabo van más allá de la simple retirada de los vertidos, por lo que el Ayuntamiento de Alcorcón deja ahora en manos de la Comunidad una "investigación urgente" que determine el alcance real de las maniobras y su posible impacto a nivel ambiental.

Estas órdenes municipales se limitaban exclusivamente a exigir la limpieza, retirada y correcta gestión de los vertidos, incluyendo posibles residuos peligrosos de fibrocemento que, en tal caso, debían ser gestionados por empresas autorizadas e inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto.

UNA ACTUACIÓN "MUCHO MÁS ALLÁ DE LA LIMPIEZA REQUERIDA"

La concejal de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo, ha recalcado que el Ayuntamiento ha actuado "dentro de sus competencias" al exigir la retirada de los vertidos. Ahora, en vista de actuaciones que van "mucho más allá de la limpieza requerida", lo ha denunciado ante la Comunidad de Madrid.

"El Ayuntamiento ordenó retirar residuos ilegales y gestionarlos correctamente a través de gestores autorizado. No ordenó eliminar retamas, modificar la cubierta vegetal ni transformar estos terrenos", ha subrayado Castillo, que apunta que deberá ser el Gobierno regional el que determine la legalidad ambiental de las actuaciones.

Desde el Consistorio han abundado en que seguirán colaborando con los Agentes Forestales y con la propia Comunidad de Madrid para aportar toda la documentación necesaria a nivel técnico, urbanístico y administrativo con el objetivo de esclarecer los hechos.

Asimismo, ha reiterado su disposición a colaborar en cualquier actuación encaminada a garantizar la protección ambiental de la zona, la correcta gestión de los residuos y la conservación de los valores naturales presentes en este entorno del municipio.

LOS ECOLOGISTAS YA LO HABÍAN DENUNCIADO

Esta denuncia del Ayuntamiento llega después de que la semana pasada organizaciones ecologistas alertaran ante una "grave crisis ambiental" en la zona debido al enterramiento de escombros y otros residuos, entre ellos amianto, al tiempo que se había destruido vegetación y hábitats de fauna silvestre.

Las actuaciones se habían desarrollado en una superficie cercana a los 985.000 metros cuadrados situada al sur del polígono industrial Ventorro del Cano, entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en unos terrenos calificados como suelo no urbanizable que pertenecieron hasta 2023 al Ministerio de Defensa.

Los ecologistas denunciaron los hechos ante la Comunidad de Madrid, si bien fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por Europa Press destacaron que "hasta ahora" no habían recibido denuncia alguna sobre este asunto pero que en cuanto entrase, Disciplina pediría una investigación.