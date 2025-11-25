El Ayuntamiento anuncia plan de discapacidad en 2026 y una declaración institucional para diciembre

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha anunciado que el plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad llegará en 2026 mientras que la declaración institucional, a instancias de CERMI, también tiene fecha, pasado el 3 de diciembre.

"Estamos en la fase final de la elaboración del plan estratégico de la Convención Internacional de Discapacidad para el periodo 2026-2028 en el contrato de asistencia técnica que está elaborando y que estamos en condiciones de presentar el próximo año", ha detallado Fernández en el Pleno de Cibeles.

La socialista Ana Lima ha recordado que el próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, proclamado por Naciones Unidas para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. El tema de 2025 es fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social.

Lima ha elevado a Cibeles "la invisibilidad sistemática que sufren las 350.000 personas madrileñas y madrileños con discapacidad bajo el mandato del PP porque desde 2019 Madrid carece de un plan de acción de promoción y protección a los derechos de las personas con discapacidad, seis años". La edil echa en falta "voluntad política, liderazgo y compromiso real con las personas con discapacidad" porque "un plan estratégico no es un mero trámite".

"Las personas con discapacidad sólo existen para ustedes cuando quieren aparentar sensibilidad social", ha afeado Ana Lima, que se ha comprometido a poner sobre la mesa una propuesta en tres meses porque "ya no cabe su medida estrella, la prórroga".

Fernández ha replicado que el área trabaja en el Plan Incluye y ha recordado que ya se ha creado la Oficina Municipal de Vida Independiente, con más de 500 usuarios, además del fortalecimiento del Centro Ocupacional Villaverde y el Centro de Vía Naves de Tolosa, el programa de Respiro Familiar, el incremento en un 33% la partida de libre concurrencia de las subvenciones para las entidades o se ha llegado en subvenciones nominativas a los 815.000 euros.

"Hemos constituido el Consejo Sectorial de la Discapacidad y estamos haciendo nuevos planes de formación municipal", ha continuado el delegado, que ha instado al PSOE que cumpla con la Ley ELA porque sus pacientes "siguen sufriendo el maltrato por parte del gobierno de Pedro Sánchez", al que ha calificado como Ejecutivo 'prorregueitor'.