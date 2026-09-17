El Ayuntamiento aplaza las pruebas para conductor de EMT al sábado para evitar problemas en las rutas escolares

Un autobús de la línea 27 de la EMT, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas para acceder a una plaza de conductor en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), previstas inicialmente para este jueves, se han aplazado al sábado para evitar que la asistencia de numerosos profesionales del sector provoque dificultades en las rutas escolares de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha señalado que el Ayuntamiento ha atendido una petición de la Consejería de Educación después de que esta trasladara su preocupación por el impacto que podía tener el examen en el transporte de alumnos.

Muchos de los aspirantes trabajan actualmente como conductores de rutas escolares, especialmente en determinados puntos de la región. Su asistencia a la prueba podría dificultar la prestación de estos servicios, según ha indicado Sanz.

"Dado que era un número muy relevante de opositores el que se iba a presentar a estas oposiciones de la EMT, se ha decidido atender esa petición y trasladar el examen al próximo sábado", ha explicado.

Las declaraciones se producen tras una información adelantada por 'elDiario', en la que señalaba que el Gobierno municipal había comunicado con menos de 24 horas de antelación el aplazamiento del examen, al que estaban convocados 1.822 aspirantes.

La prueba se celebrará finalmente este sábado en las instalaciones de Ifema Madrid. Según 'elDiario', las empresas encargadas del transporte discrecional habían advertido de que la ausencia de conductores podía afectar al traslado de cerca de 4.300 alumnos.

MÁS MADRID CRITICA LA FALTA DE PLANIFICACIÓN

Por su parte, la concejala de Más Madrid Esther Gómez ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de no haber planificado con suficiente antelación la convocatoria y ha criticado que el cambio se comunicara a los aspirantes con poca antelación.

"El Gobierno de Almeida ha sido incapaz de gestionar algo tan básico como poner las pruebas en fin de semana y reservar Ifema con tiempo", ha censurado la edil en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha asegurado que las asociaciones de autocares venían advirtiendo de esta situación "desde hace más de dos meses".

A su juicio, el Gobierno municipal ha terminado por "cargar el coste sobre los aspirantes", entre los que hay personas que "han pedido ya días en el trabajo, han cancelado planes y personas que viven fuera de España que venían a realizar el examen con vuelos ya comprados y reservas de hoteles".

"La culpa de todo esto es de la desastrosa gestión de Almeida, que no planifica, que no se anticipa y que está más pendiente de los grandes eventos que del día a día de la ciudad", ha aseverado Gómez.