El Ayuntamiento aprueba la construcción de la escuela de música de Puente de Vallecas, una demanda vecinal histórica

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno la construcción de una escuela de música municipal en Puente de Vallecas, una demanda vecinal histórica incluida dentro del Plan Sures, ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

El proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 5,2 millones de euros y se ubicará en la calle Javier de Miguel con calle Martínez de la Riva con una superficie total construida de 2.163 metros cuadrados distribuidos en plantas baja, primera, segunda y semisótano.

Con una inversión de más de 580 millones de euros, la ciudad suma 107 nuevas dotaciones municipales desde 2019, de ellas 87 ya finalizadas y otras 20 en construcción. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, en los 21 distritos de la ciudad.

El equipamiento aprobado hoy forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye una serie de actuaciones desde muy diversas perspectivas orientadas a convertir a los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas en un motor de transformación urbana, económica y medioambiental para el conjunto de la ciudad.