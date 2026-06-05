El Ayuntamiento aspira a que Lima pueda recuperar la movilidad el domingo, al menos en las zonas laterales

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid aspira a que Lima --plaza cerrada completamente al tráfico desde la madrugada del miércoles al jueves-- pueda recuperar la movilidad el domingo, al menos en las zonas laterales.

Lo ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras reunirse con los distintos servicios operativos que están trabajando en la visita del Papa León XIV. El Consistorio está en contacto con los organizadores para acelerar "lo máximo posible" el desmontaje de las estructuras que hay tanto en el Santiago Bernabéu, en la Plaza de Lima, como en la Plaza de Cibeles, para "en un tiempo razonable se puedan volver a recuperar las debidas condiciones de normalidad".

"Es cierto que la entidad y las dimensiones de las estructuras que se han montado en Lima y en Santiago Bernabéu hace que no vaya a ser un desmontaje fácil, pero que sí se pueda iniciar por la desocupación de diversas estructuras que hay en los carriles que se están ocupando actualmente", ha explicado.

En el caso de Lima, el Ayuntamiento aspira a que "el mismo domingo ya se puedan recuperar las condiciones de movilidad en las zonas laterales y, por tanto, en todo lo que es la circunvalación de la plaza". O dicho de otra manera, "que se pueda ir desde General Perón hasta la calle Concha Espina" en una recuperación de los ejes transversales.