Ayuntamiento autorizará la circulación de vehículos A de Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire

Archivo - Un cartel marca la el Inicio de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Uno de los aspectos de mayor relevancia en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, consiste en la creación de la denominada ‘Madrid Z - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento que gestiona José Luis Martínez-Almeida quiere autorizar de manera temporal la circulación de los vehículos A empadronados en Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).

Será una enmienda al texto definitivo de la ordenanza de Movilidad Sostenible que el Grupo Municipal Popular registrará de cara al Pleno de marzo, donde previsiblemente se aprobará dada la mayoría absoluta del PP, han informado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en un comunicado.

Según datos del área, en febrero del año pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que 11.309 eran vehículos con clasificación A de Madrid, el equivalente al 1,08% del total.

Dado que el porcentaje de afección es "mínimo", el Gobierno municipal propone mediante autorización temporal, incluida en una disposición transitoria, que los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital puedan continuar circulando por el término municipal.

TAMBIÉN PODRÁN ESTACIONAR EN EL SER

También se les permitirá estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda. Estas dos concesiones serán viables siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno.

Si se produjera el incumplimiento de los valores límite de NO2 en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición, han explicado desde el área.

Madrid lleva desde 2022, esto es, cuatro años consecutivos, cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire. El equipo de Gobierno pone el foco para haberlo conseguido en las actuaciones implementadas de Madrid 360, "una estrategia en el marco legal que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre todo para el funcionamiento de sus tres zonas de bajas emisiones (Madrid ZBE, Plaza Elíptica y Distrito Centro).

Destaca el equipo de Gobierno que durante 2024 y 2025 se registraron "los mejores registros de dióxido de nitrógeno de la serie histórica". De hecho, el año pasado ninguna estación rebasó los 32 microgramos por metro cúbico mientras que en 2019, con Madrid Central en vigor, puesto en marcha por el Gobierno de Manuela Carmena, se superó en dos estaciones, alcanzando los 51 y53 microgramos por metro cúbico.

En los dos primeros meses del año se continúan reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno, representando los mejores enero y febrero de toda la serie. Así, en enero ninguna estación de la red madrileña tuvo niveles de NO2 por encima de los 33 microgramos, mientras que en 2025 doce estaciones estaban por encima y cuatro llegaron 40 y 41 microgramos por metro cúbico.

En febrero también se han mantenido las 24 estaciones por debajo de los 33 microgramos. Sin embargo, en febrero pasado hubo 15 que superaban este dato y cinco se situaron por encima de 40, llegando a alcanzar los 44 microgramos.