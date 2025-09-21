El Ayuntamiento celebra el desalojo de un narcosolar en Puente de Vallecas: "No queremos que haya okupas"

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en el Palacio de Cibeles, a 4 de abril de 2024, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha celebrado el desalojo de un narcosolar en la calle Monte Oliveti, en el distrito de Puente de Vallecas.

Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía a Europa Press, la actuación tuvo lugar el pasado viernes a las 9 horas. El desalojo del solar de infraviviendas se produjo por orden judicial y no hubo ni un detenido.

En concreto, se desalojaron a diez personas y una de ellas fue trasladada a dependencias policiales para identificarla, han detallado las mismas fuentes.

"Nos alegramos mucho de ese desalojo porque era una parcela que había sido ocupada y lo que pone de manifiesto es que Madrid es una ciudad en la que no queremos que haya okupas", ha remarcado este domingo a los medios de comunicación desde la gran Fiesta de la Movilidad, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

En esta línea, Carabante ha insistido en que la capital "no quiere que haya okupas que infringen y que cometen delitos apropiándose de la propiedad, sobre todo denigrando determinados barrios". En concreto, en la finca "había suciedad y riesgos de seguridad".

"El movimiento okupa, la okupación de inmuebles y la okupación de parcelas trae inseguridad y suciedad a los barrios. Por eso nos alegramos de que hayan sido desalojados y que por tanto hayan menos okupas en la ciudad de Madrid", ha subrayado.