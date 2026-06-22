El Ayuntamiento cifra en un 28% la caída de las reclamaciones relacionadas con la limpieza hasta el mes de mayo

Archivo - Una vecina tira residuos en uno de los contenedores de la nueva campaña de conciención del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha cifrado en un 28% la caída de las reclamaciones de los madrileños relacionadas con la limpieza en el acumulado de enero a mayo de este año respecto al mismo periodo de 2025, hasta un 41% si se compara con los primeros cinco meses de 2024.

Así lo trasladan a Europa Press fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que sostienen que las quejas relacionadas con la limpieza y la preocupación ciudadana por este servicio "disminuyen año tras año" desde 2019.

En este sentido, señalan que la limpieza ha perdido peso entre las principales preocupaciones de los madrileños recogidas en la 'Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid'.

En concreto, recuerdan, este problema ocupó el primer puesto en 2016, 2017 y 2019, mientras que en 2024 descendió al cuarto lugar y en la encuesta de 2025 bajó hasta el sexto.

Desde el Consistorio cifran en un 67,6% la caída de las reclamaciones relacionadas con la limpieza en la capital desde 2019, al pasar de 2.947 registros ese año a 957 en 2025, lo que supone 1.992 menos.

"UN AVISO CIUDADANO NO ES UNA QUEJA"

Sobre la limpieza, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha afeado al PSOE utilizar datos que "no se corresponden con los oficiales" del sistema 'Madrid Avisa', una plataforma que permite a los ciudadanos informar de incidencias en la ciudad para que sean subsanadas. "Un aviso ciudadano no es una queja", han remarcado.

Los socialistas apuntaban la pasada semana a que las quejas vecinales por limpieza habían aumentado un 40% entre enero y mayo respecto al mismo periodo del año anterior. "El PSOE ha ocultado los datos reales de la evolución de las reclamaciones relacionadas con la limpieza, que disminuyen año tras año desde 2019, a diferencia de lo que ocurrió durante los años de gobierno de la izquierda, que se incrementaron de 2018 a 2019 un 4,1%", afirman desde el Gobierno municipal.

Frente al dato de los socialistas, defienden que en mayo, último mes con cifras cerradas, las reclamaciones se redujeron un 31% respecto al mismo mes de 2025, al pasar de 120 a 83. Además, aseguran que en ese periodo mejoraron los indicadores de limpieza de aceras y calzadas en un 5% y los de vaciado de papeleras en un 17%.

PLAN DE CHOQUE DESDE OCTUBRE DE 2025

Desde el Ayuntamiento señalan que desde octubre de 2025 está en marcha un plan de choque adicional de limpieza, con la creación de Brigadas de Proximidad, operativas las 24 horas y a disposición de las juntas municipales de distrito.

El plan incluye comunicaciones a establecimientos comerciales, refuerzo de la inspección, campañas de concienciación ciudadana, seguimiento específico de los contenedores de obra y patrullas conjuntas entre Policía Municipal y servicios de limpieza.

Según fuentes municipales, estas patrullas han dado lugar a 357 actas hasta mediados de junio de 2026, en su práctica totalidad por abandono de residuos en la vía pública, con mayor incidencia en Centro y Usera.

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, aseguró la semana pasada que la ciudad está "cada día más sucia" pese al plan de choque de limpieza anunciado por el Gobierno municipal y señaló a Usera como "uno de los lugares donde mejor se ve el fracaso de las políticas de limpieza de Almeida". Allí advirtió que la realidad en los barrios pasa por "basura acumulada alrededor de los contenedores, suciedad en las calles" y vecinos que "llevan años soportando el abandono".

Además la socialista avanzó entonces que el PSOE va a llevar a la próxima Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que se celebra este lunes, la exigencia de medidas "eficaces y estructurales" para mejorar la limpieza de la ciudad.

GOBIERNO MUNICIPAL SACA PECHO DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA

Por su parte, desde el Gobierno municipal sacan pecho de las medidas adoptadas bajo el mandato de Almeida para mejorar la limpieza de la ciudad, entre ellas el incremento del presupuesto destinado a los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Según detallan, los ocho contratos en vigor suponen una inversión anual de 843 millones de euros: 340 millones para limpieza viaria, 275 millones para recogida de residuos y 218 millones para limpieza de zonas verdes. Esta cifra representa, según las mismas fuentes, "un incremento del 40% respecto a los contratos anteriores", con 242 millones de euros más al año.

Entre las actuaciones impulsadas desde noviembre de 2021, destaca los nuevos contratos de limpieza, con un aumento del 53% del presupuesto, 2.000 trabajadores más en vía pública y un 16% más de medios mecánicos; el refuerzo del Selur, que multiplica por 2,5 su presupuesto; y el contrato para la limpieza y conservación de zonas interbloques, dotado con 12,4 millones de euros al año.

En materia de residuos, las mismas fuentes señalan el contrato de recogida en vigor desde noviembre de 2022, que incluye un nuevo modelo de contenedor para toda la ciudad y el aumento de la frecuencia de recogida de envases y papel-cartón, que pasa a ser diaria. También citan la nueva Ordenanza de Limpieza, la instalación de 1.300 papeleras inteligentes, el contrato de conservación de las 60.000 papeleras y los 12.000 sensores volumétricos de llenado instalados en 2021.

A ello suman medidas de reciclaje y gestión de residuos, como los contenedores para aceite vegetal usado, la reutilización de aparatos eléctricos depositados en puntos limpios, la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en toda la ciudad desde septiembre de 2020 y el servicio gratuito de recogida de muebles en vía pública.