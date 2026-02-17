El Ayuntamiento comenzará este año las obras de casi 1.000 nuevas viviendas públicas en Los Berrocales - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), comenzará este año las obras de casi 1.000 nuevas viviendas públicas en Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro, ha destacado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, durante la presentación del informe 'Impacto socioeconómico del proyecto de Los Berrocales en Madrid', elaborado por PricewaterhouseCoopers a instancias de la Junta de Compensación del desarrollo.

En total, EMVS Madrid cuenta, actualmente, con cerca de 2.070 viviendas para alquiler asequible en distintas fases de licitación y ejecución en este ámbito. De ellas, 875 están promovidas directamente por la empresa municipal, mientras que más de 1.194 se desarrollarán a través del Plan Suma Vivienda mediante fórmulas de colaboración público-privada sobre suelo municipal.

En concreto, 974 viviendas corresponden a la primera fase del Plan Suma Vivienda, cuya licitación ha concluido este año y cuyas obras está previsto que se inicien en 2026. Y cerca de 220 viviendas forman parte de la segunda fase del plan y se encuentran actualmente en proceso de licitación.

IMPACTO SUPERIOR A LOS 12.170 MILLONES EN EL PIB

El estudio estima que el desarrollo generará un impacto socioeconómico acumulado superior a los 12.170 millones de euros en el PIB de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, así como más de 161.000 empleos totales entre 2025 y 2045 considerando las fases de urbanización, edificación y explotación.

Durante su intervención, González ha destacado que "Madrid vive un momento de enorme atracción y crecimiento demográfico, con un aumento medio de 80.000 habitantes al año, lo que obliga a responder con más vivienda y con mejores barrios", para subrayar que "a un problema de oferta se le responde con más oferta, con planificación, seguridad jurídica y colaboración público-privada".

El delegado ha señalado que Los Berrocales es una pieza clave dentro de los nuevos desarrollos del sureste que, en conjunto, permitirán la construcción de más de 200.000 viviendas en la capital. En concreto, este desarrollo contará con 22.285 viviendas, de las cuales más del 50% serán de protección pública, "un dato fundamental para ampliar de forma estructural la oferta de vivienda asequible y dar estabilidad a los precios a medio y largo plazo".

La etapa 1 ya cuenta con la urbanización finalizada y 1.776 viviendas en construcción, con la llegada de los primeros vecinos prevista antes del próximo verano. La etapa 3 se encuentra prácticamente concluida y la etapa 2 comenzará en el mes de junio, con una inversión en edificación de 1.591 millones de euros y una contribución estimada de más de 36.000 empleos.

"Los Berrocales es una declaración de intenciones sobre la ciudad que queremos construir en los próximos 20 años: un Madrid que sigue creciendo, y que lo hace con vivienda, con oportunidades y con barrios donde las personas puedan desarrollar su proyecto de vida", ha destacado el delegado.