El Ayuntamiento concluye que actuó "conforme a derecho" al trasladar sin anonimizar recursos de educadoras infantiles

Archivo - Manifestantes portan pancarta con lema 'Si ya no es BUP y COU ¿por qué guardería? Repite: escuela infantil' durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Protección de Datos del Ayuntamiento de Madrid ha concluido que el Consistorio actuó "conforme a derecho" al remitir de forma íntegra a las empresas concesionarias los recursos administrativos presentados por trabajadoras de escuelas infantiles, incluyendo la identidad de las recurrentes.

Así lo ha trasladado la coordinadora general del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muros, durante la comisión del ramo, a la que han acudido varias trabajadoras infantiles como público.

Durante su intervención, Muros ha señalado que la Oficina de Protección de Datos emitió su informe el pasado 18 de junio y que este se centra en "dos conclusiones fundamentales", una relativa al procedimiento administrativo y otra relacionada con la protección de datos personales.

En cuanto al procedimiento, ha citado el artículo 118.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que, según ha indicado, "reconoce expresamente que se podrá trasladar y se trasladará aquellos recursos a las personas y entidades interesadas a los efectos de que puedan realizar alegaciones".

"Es más, reconoce la siguiente expresión de la Ley de Procedimiento Administrativo: dice que se trasladará de forma íntegra", ha enfatizado.

Muros también se ha remitido al artículo 4.1 de esta misma norma para justificar que las empresas concesionarias tenían la condición de interesadas en el procedimiento al poder disponer de un interés legítimo. "Aquellas personas y entidades que puedan tener un interés legítimo podrán ser perceptoras de este recurso", ha señalado.

Asimismo, ha sostenido que el artículo 53.1 establece que "cualquier persona interesada podrá solicitar una copia íntegra de todos los documentos que formen parte del expediente". "Por lo tanto, concluye el informe de la Oficina de Protección de Datos que, en cuanto al procedimiento administrativo, se ha respetado en su integridad", ha resumido.

Las trabajadoras, en huelga desde el pasado 7 de abril, presentaron junto con los sindicatos UGT, CGT y CCOO cerca de una treintena de recursos de reposición contra las prórrogas de los contratos de gestión de las escuelas infantiles.

Tras ello, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) denunció que las juntas de distrito remitieron a las empresas los recursos con los datos personales de las firmantes, incluyendo, según la organización, sus nombres, apellidos y DNI.

NO APRECIA UNA VULNERACIÓN DE DATOS PERSONALES

En relación con la protección de datos, Muros ha afirmado que el informe se apoya en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La conclusión es que, cuando existe una obligación legal para comunicar la información, como ocurre en este procedimiento administrativo, no se produce una vulneración de los derechos relativos a los datos personales.

En cuanto a la posibilidad de anonimizar los documentos, el informe municipal sostiene, según ha apuntado Muros, que la identificación de quien presenta un recurso constituye un elemento "consustancial" al propio procedimiento.

"El que interpone un recurso administrativo ante una Administración pública debe conocer que dicho acto se inserta en un procedimiento que se rige por los principios de transparencia y contradicción", ha resumido Muros antes de concluir que la actuación municipal quedó "constatada" como "conforme a derecho".

MÁS MADRID: "¿NO TIENEN OTRA POSIBILIDAD QUE NO LAS PONGA EN RIESGO?"

Durante su intervención, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha reprochado al Gobierno municipal que los expedientes de los recursos fueran remitidos completos a las empresas concesionarias, incluyendo los nombres y apellidos de las trabajadoras.

La edil de Más Madrid ha asegurado que esta comunicación habría derivado, en algunos casos, en presiones laborales y ha cuestionado que el Ayuntamiento no pudiera verificar por otros medios si las personas que presentaron los recursos trabajaban en las escuelas infantiles.

"¿No tienen ustedes ninguna posibilidad de conseguir de otra manera, que no las ponga en riesgo, saber si son trabajadoras?", ha preguntado Lois, quien ha calificado de "vergüenza" la explicación ofrecida por el Gobierno municipal.

Precisamente, Más Madrid presentó una denuncia contra el Ayuntamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos por no haber anonimizado la información personal contenida en los recursos.

El grupo municipal considera que el Consistorio "debió ser sumamente cauteloso" al remitir los recursos de reposición a las adjudicatarias del servicio, y sostiene que la comunicación de los documentos completos pudo vulnerar el principio de minimización de datos y el deber de reserva.

Almeida había anunciado previamente que se iba a "determinar exactamente qué es lo que ha sucedido" a través de los "canales internos de protección de datos" para comprobar si "ha habido cualquier irregularidad" e "inmediatamente solventarla" o, en el caso de que no la haya habido, tener "la tranquilidad de que se ha actuado correctamente".

Posteriormente, tras la denuncia de Más Madrid presentada ante la AEPD, Almeida defendió que se trataba de una cuestión "procesal" y acusó a Más Madrid de generar "ruido" y de "hacer perder el tiempo" a la Agencia Española de Protección de Datos ya que la parte afectada debe conocer la identidad de quien lo interpone para valorar "la legitimación de esa persona para poder recurrir".