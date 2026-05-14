Ayuntamiento confía en un "punto de equilibrio" con eventos del Bernabéu pero advierte que no se cambiará la ordenanza

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). La artista estadounidense Taylor Swift actúa hoy y mañana, 30 de mayo, en el nuevo Estadio Santiago Ber - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confía en que se alcance "un punto de equilibrio" entre "eventos puntuales de relevancia" que se puedan celebrar en el estadio Santiago Bernabéu y el descanso vecinal, para constatar que hay "una ordenanza de contaminación acústica que está en vigor y no hay ningún tipo de previsión de cambiar ningún marco normativo" en el caso del Consistorio.

Es el posicionamiento del equipo de Gobierno después de que la Audiencia Provincial diera la razón al Real Madrid en el litigio abierto con la vecindad por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión mientras que la Asociación de Promotores Musicales (APM) ha alertado de la "inseguridad jurídica" que genera el fallo subrayando que las promotoras eran las que debían adaptar el espectáculo a las condiciones acústicas del estadio y cumplir la normativa ambiental vigente.

El Ayuntamiento acatará "respetuosamente y escrupulosamente las sentencias judiciales, como siempre hace este equipo de Gobierno", ha indicado Sanz, para poner el foco que los tribunales "entienden que corresponde a los promotores el cumplimiento de la normativa y que no era el Real Madrid el que tenía esa responsabilidad".

"Sería bueno para Madrid que encontráramos un punto de equilibrio, de manera que el estadio se pudiera utilizar para determinados eventos punteros importantes de ciudad desde el punto de vista cultural o musical, y que probablemente otros recintos no pudieran acoger, y el descanso vecinal", ha expuesto.

El Ayuntamiento únicamente puede hacer que "se cumpla la normativa" de la mano de la ordenanza del ruido "esperando que se puedan dotar de las soluciones necesarias para que el estadio pueda cumplir con esa normativa".

"HEMOS SIDO ESCRUPULOSOS"

"Hemos sido escrupulosos en este recinto, como con cualquier otro, en cuanto al cumplimiento normativo porque así debe ser, es nuestra obligación legal hacerlo y la normativa vigente es la que es", ha subrayado.

También ha recordado que las licencias para los eventos en los distintos recintos están supeditadas a la Ley Regional de Espectáculos, la LEPAR, con autorizaciones especiales puntuales que se hacen para esos eventos y que corresponden a la Comunidad aunque esto, como ha apostillado, "no exime del cumplimiento del resto de normativas".

"Nosotros tenemos una ordenanza de contaminación acústica que está en vigor y no hay ningún tipo de previsión de cambiar ningún marco normativo en el caso del Ayuntamiento de Madrid", ha dejado claro.