El Ayuntamiento construirá un nuevo campo de fútbol en Valdebebas con una inversión de 7,4 millones de euros

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado ese jueves la creación de un nuevo campo de fútbol en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, que cuenta con un presupuesto de licitación de 7,4 millones de euros.

Esta instalación va a estar ubicada en la calle Félix Candela y los plazos previstos para los trabajos es que comiencen a mediados de 2027 y que se extiendan hasta mediados de 2028, según ha informado la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"El proyecto lo que incluye es un campo de fútbol 11, de césped artificial, con dos campos de fútbol 7 transversales, un pequeño campo de entrenamiento y los respectivos equipamientos necesarios", ha explicado Sanz.

Debida a la explotación de espacios como son "los vestuarios, el graderío o la cafetería", los trabajos también contemplan la "completa urbanización de la parcela que incluye los accesos itinerarios tanto peatonales como rodados", ha añadido.