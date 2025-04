El Ayuntamiento contratará a empresas externas desde el lunes para recoger la basura si antes no hay acuerdo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid contratará a empresas externas para recoger la basura desde el lunes si antes no hay acuerdo entre sindicatos y concesionarias para parar la huelga de recogida, ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, antes de la reunión, la tercera, que ha promovido entre las dos partes en conflicto.

Esta vía se ejecutará a través de un contrato de emergencia que será firmado el domingo para que esté operativo en la noche del domingo al lunes. "En caso de que se rompa la negociación, se levanten de la mesa o se suspenda la misma, el Ayuntamiento de Madrid mañana mismo firmará los contratos para que a partir del lunes se pueda recoger la basura por otras empresas y por otros trabajadores en la ciudad de Madrid. La situación no aguanta más", ha anunciado el delegado.

Carabante ha trasladado a las concesionarias que continuarán imponiendo sanciones por el incumplimiento de los servicios mínimos. Este viernes se les impuso 1,6 millones de euros de sanción, que han ascendido hasta los 2 millones este sábado y que seguirán incrementándose de manera diaria con 400.000 euros por el incumplimiento de los servicios mínimos. Al finalizar el día las empresas concesionarias habrán sumado 2,4 millones de euros en sanciones.

Carabante también se ha dirigido a los sindicatos porque "no están a la altura ni de los madrileños ni de los trabajadores". "No están a la altura de los trabajadores porque el servicio de recogida de basuras es un servicio de vocación de servicio público que ha ayudado en la dana, que siempre está disponible y dispuesto a trabajar por Madrid y por los madrileños", ha lanzado.

"Y no está a la altura de los madrileños porque ellos han tenido un comportamiento ejemplar durante esta huelga, no han sacado la basura en los días que no les tocaba recoger siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Madrid", ha añadido.

PIDE "RESPONSABILIDAD" A LAS DOS PARTES

Carabante ha pedido a las dos partes en conflicto "responsabilidad" y les ha trasladado "que tienen que mantener reuniones de negociación con carácter inmediato y que no se pueden levantar hasta que hayan alcanzado un acuerdo".

"Madrid no se merece esta situación, sobre todo porque no hay ningún conflicto laboral. Hubo un acuerdo firmado por los tres sindicatos que representan al cien por cien de la plantilla el pasado martes, en el que se reconocían mejores laborales y mejoras salariales. La única cuestión que ahora pone en tela de juicio este acuerdo son las peleas políticos-sindicales entre los sindicatos pero no pueden perjudicar a Madrid ni justifica una huelga indefinida de basuras, con las consecuencias y las molestias que eso tiene para los madrileños", ha manifestado.