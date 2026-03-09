El Ayuntamiento convoca el tercer concurso escolar de dibujo para diseñar las luces de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado la tercera edición del concurso escolar de dibujo, cuyos diseños ganadores se transformarán en elementos de la iluminación navideña de este año.

En concreto, esta iniciativa, organizada a través del Área de Obras y Equipamientos, se dirige a centros educativos públicos, concertados y privados que impartan primero y segundo de Educación Primaria o niveles equivalentes en centros de enseñanza extranjeros acreditados por la Comunidad de Madrid, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, también podrán participar los centros de Educación Especial que impartan estudios de segundo y tercero de Educación Básica Obligatoria. Todos ellos, con la condición de estar ubicados en el municipio de Madrid para poder inscribirse.

En cuanto a los dibujos, deberán representar una idea, figura, personaje o emoción relacionada con la Navidad, tanto de forma figurativa como de manera abstracta. Por otro lado, lo que primará será la originalidad en la expresión, por lo que los diseños no tendrán que ser ni muy elaborados ni técnicamente perfectos.

De esta forma, las propuestas se presentarán al concurso a través del centro educativo donde esté matriculado el alumnado e, independientemente de que puedan participar alumnos de primero y segundo de primaria, solo podrá presentarse un dibujo por colegio.

Respecto al plazo, los colegios tendrán hasta el lunes 27 de abril para presentar sus propuestas. Posteriormente, el jurado seleccionará un máximo de seis dibujos ganadores y el equipo técnico del Área de Obras y Equipamientos se encargará de transformarlos en elementos luminosos de la manera más fiel posible.