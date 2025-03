Ayuntamiento cree que la amenaza de desalojo a personas sin hogar en Barajas "busca desviar críticas" por El Prat

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, cree que la amenaza de desalojo a las personas sin hogar y solicitantes de asilo que pernoctan en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez no es más que una reacción con la que "desviar críticas de las consecuencias" de los desalojos en El Prat, coincidiendo en fechas con el World Mobile Congress.

"¿Qué circunstancias han cambiado? ¿Estas personas son un problema de seguridad, son una amenaza?", se ha preguntado el delegado en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, donde también ha querido conocer "con qué título legal" van a desalojar a esas personas.

Fernández ha trasladado que no cuentan con una cifra cerrada pero que pondrían rondar las 370 personas, no todas sin hogar, también solicitantes de asilo. El Consistorio sí confirma que son 71 personas las identificadas como sin hogar según la red municipal, 25 de ellas rechazando habitualmente las ayudas del Ayuntamiento. "Pero no hablamos de un número sino de personas", ha recalcado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))