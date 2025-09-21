El Ayuntamiento critica al Gobierno "feminista" por poner en riesgo "una vez más" a las víctimas de violencia de género

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha criticado al Gobierno de España por poner en riesgo "una vez más" a las mujeres víctimas de violencia de género tras los fallos detectados en las pulseras antimaltrato.

Lo ha expresado este domingo en la gran Fiesta de la Movilidad, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" detectados en estos dispositivos telemáticos.

"Lo más sangrante de este asunto es que sabían que estas pulseras no funcionaban, sabían que por tanto se estaba poniendo en riesgo la seguridad y la vida de estas mujeres. Sin embargo decidieron poner por encima el tapar la polémica que salvar o proteger a estas personas", ha censurado el concejal.

Además, el delegado ha recordado que es el "mismo gobierno feminista" el que sacó a "miles de agresores y violadores a la calle".

"Lo que pone de manifiesto es que España es un país sin gobierno, un país que está con un gobierno a la deriva, que no solo nos lleva a un desastre económico, a una desastre de la prestación de los servicios, sino lo que es mucho más grave, que en este caso ha puesto en peligro, ha puesto en riesgo la integridad física y la vida de aquellas personas que han sido maltratadas por la violencia de género", ha sentenciado.

Finalmente, Carabante también ha pedido que se asuman responsabilidades y que, aparte de "pedir perdón a esas mujeres", los causantes "se vayan a su casa".