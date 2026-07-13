El Ayuntamiento culmina en San Blas la construcción del segundo polideportivo municipal más grande de Madrid

Nuevo Polideportivo Las Rosas-Fernando Carro, en San Blas-Canillejas - EUROPA PRESS

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha visitado este lunes el Polideportivo Las Rosas-Fernando Carro, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, que inaugurará después de verano como el segundo pabellón más grande de la capital, con un aforo de un millar de personas.

Durante la inauguración del equipamiento, Sanz ha explicado que el recinto cuenta con 6.700 metros cuadrados destinados a la práctica de baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano, además de salas anexas para otras disciplinas deportivas. El proyecto ha contado con una inversión de 13,7 millones de euros.

"Es una de las obras más importantes de este mandato en el ámbito deportivo", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones ante los medios de comunicación, donde además ha aprovechado para subrayar que el nuevo pabellón consolida a San Blas-Canillejas como "el distrito del deporte" de Madrid.

La infraestructura ha sido financiada principalmente con cargo al programa de reequilibrio territorial Sures y forma parte de la estrategia municipal para reforzar las dotaciones en los distritos del sur y del este de la ciudad.

Sanz ha recordado que el Gobierno municipal ha construido ya trece instalaciones deportivas durante el mandato, tiene otras cinco en ejecución y ha destinado cerca de 200 millones de euros a nuevos equipamientos y reformas deportivas.

Asimismo, ha indicado que durante las próximas semanas se completará el equipamiento interior del pabellón para que pueda entrar en funcionamiento a partir de septiembre.