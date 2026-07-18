El Ayuntamiento culpa al delegado del "problema de reyertas" por dedicarse a "atacar" a Ayuso y Almeida

Archivo - El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Madrid e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha achacado al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, el "problema de reyertas" que asegura que atraviesa la capital por dedicarse este a "atacar" al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en vez de "dedicarse a sus funciones".

En referencia al suceso ocurrido la noche de este viernes, en el que un joven de 23 años ha fallecido y dos menores han resultado heridos de gravedad por las heridas de arma blanca que sufrieron como consecuencia de una reyerta en el distrito de Ciudad Lineal, Fernández ha asegurado que existe "un problema de reyertas" y "de delincuencia", ante lo que se debe "actuar de forma contundente".

En este sentido, ha insistido en que una de las funciones del delegado del Gobierno es "actuar contra estas reyertas". Sin embargo, considera que Martín no está poniendo sus esfuerzos en ello, sino en "defender" al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por lo que lo ha calificado como el "delegado del 'sanchismo'"

"Por eso, de nuevo, desde el Ayuntamiento de Madrid le pedimos colaboración institucional y que asuma sus responsabilidades como delegado del Gobierno, que deje de ser el delegado del 'sanchismo' y se convierta en el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid", ha concluido.