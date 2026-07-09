El Ayuntamiento da luz verde a urbanizar Tiziano-Dulcinea para "desatascar" una situación sin solución desde hace 30 años - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado inicialmente el proyecto modificado de urbanización de Tiziano-Dulcinea, en Tetuán, promovido por la Junta de Compensación del ámbito y a supervisar por el área de Obras y Equipamientos, un proyecto en el que el Gobierno municipal se ha comprometido a "correr todo lo posible" para "desatascar una situación que llevaba sin solución más de 30 años".

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado que el presupuesto necesario alcanza los 4,8 millones de euros. El ámbito Tiziano-Dulcinea está delimitado por las calles Bravo Murillo, Jaén, Dulcinea, Tiziano y Teruel, próximo a la zona de AZCA y al paseo de la Castellana. El espacio, de 22.000 metros cuadrados, contará con 165 nuevas viviendas.

Incluye la apertura de nuevos tramos de calle y la regeneración del viario existente, así como la implantación y renovación de redes de servicios urbanos, la mejora de la accesibilidad y la creación de espacios públicos de calidad. Destaca especialmente la plaza pública central. "Hace muchos años que este proyecto venía de alguna manera apostándose por él pero no terminaba de salir adelante", ha descrito Inma Sanz.